Беременная MamaRika в новом клипе показала трогательные моменты из их с супругом жизни

Певица MamaRika презентовала трогательный клип, в котором рассказала о своей жизни за последний год. Как отметила артистка, клип снимался без сценария

Беременная MamaRika презентовала новый клип / Фото: пресс-служба

Певица MamaRika, которая недавно поделилась радостной новостью о скором пополнении в семье, сняла видеоклип и показала в нем счастливые моменты из жизни будущих родителей. В трехминутном видео рассказана краткая история о том, как молодая семья жила последний карантинный год и как в тайне ото всех планировали малыша.

"Идея клипа состоит в том, чтобы показать, как мы жили во время карантина, что переживали и к чему пришли. Это вроде небольшого экскурса в события последнего года", – рассказывает супруг MamaRika Сергей Середа.

Песню Kava написал для певицы ее саундпродюсер Иван Клименко. По словам MamaRika, он как будто почувствовал ее состояние. Трек стал лейтмотивом прекрасного периода жизни певицы и ее мужа, которые в скором времени ждут рождения ребенка.

Беременная MamaRika презентовала трогательный клип / Фото: пресс-служба

" Эта работа о самом важном и трепетном периоде нашей семьи, – признается MamaRika. – О чем не хочется кричать, а хочется спрятать и наслаждаться каждым мгновением. О такой любви, которая дает начало новой жизни"

Снимали клип в Одессе, в доме Насти (MamaRika) и Сергея. Что интересно – без сценария. Главной задумкой было показать ребят настоящих, познакомить с их бытом и искренними эмоциями без актерской игры. Режиссёром выступила Яна Чабанюк, оператор – Макс Дорошенко. Эта же команда снимала в Таиланде клип "Maemo", в котором была показана тайная свадьба MamaRika и Середы.

Напомним, пара познакомилась в 2015 году, когда их пригласили вести передачу на музыкальном канале. Артисты обручились в январе 2018, а в марте 2020 года они поженились в Таиланде.

Ранее MamaRika и Сергей Середа рассказала о сложных периодах в отношениях.