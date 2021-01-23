Барі Алібасова госпіталізували: син продюсера пояснив, що сталося із батьком

Продюсеру "На-На" стало погано після тривалого запою

73-річного Барі Алібасова знову госпіталізували. Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що син продюсера тримає батька за гратами, але тепер Барі Алібасов-молодший повідомив, що знаменитість перебуває в клініці.

Барі Алібасова направили у відділення інтенсивної терапії через тривале вживання алкоголю. Про це повідомляє П'ятий канал.

Барі Алібасов Фото: instagram.com/alibasov_nana

Незабаром син артиста заявив, що у його батька сталося невелике ускладнення з кровообігом, через це він став погано ходити.

"Кров не доходить до пальців ніг і не доходить до ділянок мозку, які відповідають за операційну пам'ять. Тому поїхали його підлікувати і разом отримати офіційні діагнози, що з ним все добре", – пояснив син Алібасова.

Нагадаємо, що цього літа Барі Алібасов потрапив до психіатричної лікарні. Перебуваючи там, продюсер переписав свій заповіт.

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