Анна Саліванчук показала відео, як їй вирізали грижі: До 16 років краще не дивитися

Акторці видалили грижі в шийному відділі. Вона поділилася подробицями, як пройшла операція і як зараз себе почуває

Українська акторка театру і кіно Анна Саліванчук перенесла серйозну операцію з видалення гриж в шийному відділі. Відео з операції вона опублікувала у себе в Instagram .

За словами Анни, багато підписників просили її поділитися кадрами операції.

"90% з вас проголосували, що хочуть побачити мою операцію. Операція була дуже складна і не дуже сприйнятлива людському оку. Відразу попереджаю: кому немає 16 років, краще не дивитися. Я зробила відео в ч / б, щоб не було видно крові і всього іншого, що може зіпсувати вам настрій ", – написала актриса.

Вона зазначила, що операція пройшла добре і вже через час після виходу з наркозу вона перестала відчувати оніміння руки і біль.

Саліванчук додала, що операція з видалення грижі потрібна не всім, але в її випадку не можна було вчинити по-іншому.

Анна Саліванчук Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"У 80% людей грижі лікуються масажами і ліками. Я теж пробувала лікуватися медикаментозно. Але, на жаль, не допомогло. Більш того, стало гірше і потрібно було діяти швидко", – розповіла артистка.

Трохи пізніше вона опублікувала ще один пост і повідомила, що вже вдома.

"Поки що, звичайно, танцювати не можу. Піднімати і опускати голову теж. Повертати трохи можу, але все одно боляче. Тому що шви ще свіжі. Їх обіцяли зняти через тиждень, якщо все буде добре", – поділилася актриса.

Нагадаємо, 10 років тому Анна Саліванчук отримала травму під час зйомок однієї з історичних картин. Актриса впала з коня. Через деякий час у Саліванчук почали німіти кінцівки і з'явилися часті болі, тому операція була необхідна.

Раніше Анна Саліванчук зізналася, як змогла побороти депресію.

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