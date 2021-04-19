Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Анна Саліванчук показала відео, як їй вирізали грижі: До 16 років краще не дивитися

Сьогодні, 14:08

Акторці видалили грижі в шийному відділі. Вона поділилася подробицями, як пройшла операція і як зараз себе почуває

Українська акторка театру і кіно Анна Саліванчук перенесла серйозну операцію з видалення гриж в шийному відділі. Відео з операції вона опублікувала у себе в Instagram .

За словами Анни, багато підписників просили її поділитися кадрами операції.

"90% з вас проголосували, що хочуть побачити мою операцію. Операція була дуже складна і не дуже сприйнятлива людському оку. Відразу попереджаю: кому немає 16 років, краще не дивитися. Я зробила відео в ч / б, щоб не було видно крові і всього іншого, що може зіпсувати вам настрій ", – написала актриса.

(@salivanchuk.anna)

Вона зазначила, що операція пройшла добре і вже через час після виходу з наркозу вона перестала відчувати оніміння руки і біль.

Саліванчук додала, що операція з видалення грижі потрібна не всім, але в її випадку не можна було вчинити по-іншому.

Анна Саліванчук
Анна Саліванчук
Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"У 80% людей грижі лікуються масажами і ліками. Я теж пробувала лікуватися медикаментозно. Але, на жаль, не допомогло. Більш того, стало гірше і потрібно було діяти швидко", – розповіла артистка.

Трохи пізніше вона опублікувала ще один пост і повідомила, що вже вдома.

"Поки що, звичайно, танцювати не можу. Піднімати і опускати голову теж. Повертати трохи можу, але все одно боляче. Тому що шви ще свіжі. Їх обіцяли зняти через тиждень, якщо все буде добре", – поділилася актриса.

Нагадаємо, 10 років тому Анна Саліванчук отримала травму під час зйомок однієї з історичних картин. Актриса впала з коня. Через деякий час у Саліванчук почали німіти кінцівки і з'явилися часті болі, тому операція була необхідна.

Раніше Анна Саліванчук зізналася, як змогла побороти депресію.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Українські знаменитості, у яких немає близьких друзів CovidOut: 6 відвертих історій зірок про те, як вони боролися з коронавірусом
здоров'я зірок Анна Саливанчук

Новини партнерів

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
Кароль в блестящем комбинезоне спела свой новый хит. Видео
Кароль в блестящем комбинезоне спела свой новый хит. Видео

Популярні статті

Сьогодні, 13:16Фаново

Коли Вальпургієва ніч у 2021 році: дата і головні прикмети

Сьогодні, 10:45Смачно

Смачна та і пишна паска на Великдень: рецепт на літр молока

Сьогодні, 10:38Events

Вербний тиждень-2021: милі картинки і добрі привітання

Сьогодні, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 19 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, побудьте наодинці!

Вчора, 14:43Зірково

Галкін показав розкішний подарунок Пугачовій від Лободи: Це неймовірно!

Вчора, 11:31Зірково

Оля, що з очима? Полякову без макіяжу засипали питаннями про ботокс і операції

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:29Психо

Гороскоп на сьогодні 18 квітня для всіх знаків зодіаку: Овен стане секс-гігантом!

17 квітняEvents

Як найшвидше перевірити кислотність ґрунту на ділянці: два простих лайфхаки

17 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 17 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолії, у вас день для інтимних експериментів!

17 квітняЗірково

Холостяк-11: хто залишив проєкт у сьомому випуску

16 квітняEvents

Як позбутися бур'янів: ТОП-8 надійних лайфхаків

16 квітняЗірково

Сумська згадала, як на зйомках Роксолани просила Хостікоєва прикрити груди руками: Боялася оголитися

16 квітняСмачно

Як приготувати найпрозоріший холодець на Великдень – 6 лайфхаків

16 квітняАктуально

Samsung презентував інтелектуальні телевізори MICRO LED і Neo QLED 8K/4K 2021 – революційне зображення і казка для геймерів

16 квітняЗірково

Філіп Кіркоров проігнорив 72-річчя Алли Пугачової. Примадонна залишилася без привітань ексчоловіка

Новини партнерів

Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Джамала выставила напоказ своего сына
Джамала выставила напоказ своего сына
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
5 шагов к улучшению своего психического здоровья

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти