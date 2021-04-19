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Анна Саливанчук показала видео, как ей вырезали грыжи: До 16 лет лучше не смотреть

Сегодня, 14:08

Актрисе удалили грыжи в шейном отделе. Она поделилась подробностями, как прошла операция и как сейчас себя чувствует

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук перенесла серьезную операцию по удалению грыж в шейном отделе. Видео с операции она опубликовала у себя в Instagram.

По словам Анны, многие подписчики просили ее поделиться кадрами операции.

"90% с вас проголосовали, что хотят увидеть мою операцию. Операция была очень сложная и не очень восприимчива человеческому глазу. Сразу предупреждаю: кому нет 16 лет, лучше не смотреть. Я сделала видео в ч/б, чтобы не было видно крови и всего остального, что может испортить вам настроение", – написала актриса.

(@salivanchuk.anna)

Она отметила, что операция прошла хорошо и уже через время после выхода из наркоза она перестала чувствовать онемение руки и боль.

Саливанчук добавила, что операция по удалению грыжи нужна не всем, но в ее случае нельзя было поступить по-другому.

Анна Саливанчук
Анна Саливанчук
Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"У 80% людей грыжи лечатся массажами и лекарствами. Я тоже пробовала лечиться медикаментозно. Но, к сожалению, не помогло. Более того, стало хуже и нужно было действовать быстро", – рассказала артистка.

Чуть позже она опубликовала еще один пост и сообщила, что уже дома.

"Пока что, конечно, танцевать не могу. Поднимать и опускать голову тоже. Поворачивать немного могу, но все равно больно. Потому что швы ещё свежие. Их обещали снять через неделю, если все будет хорошо", – поделилась актриса.

Напомним, 10 лет назад Анна Саливанчук получила травму во время съемок одной из исторических картин. Актриса упала с лошади. Спустя время у Саливанчук начали неметь конечности и появились частые боли, поэтому операция была необходима.

Ранее Анна Саливанчук призналась, как смогла побороть депрессию.

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