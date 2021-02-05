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Американська співачка заявила, що в будинку Меріліна Менсона є "кімната для зґвалтувань"

Сьогодні, 10:42

Фібі Бріджерс підтримала ймовірних жертв співака

Через кілька днів після того, як відразу кілька жінок звинуватили 52-річного Меріліна Менсона в сексуальному, фізичному та емоційному насильстві, американська співачка Фібі Бріджерс розповіла, що вона бувала в будинку співака, і що там у нього є "кімната для зґвалтувань".

"Я відвідала будинок Меріліна Менсона, коли була підлітком, зі своїми друзями. Я була великою фанаткою", – написав у Twitter-акаунті 26-річна Бріджерс.

Скріншот: twitter.com/phoebe_bridgers

За її словами, Менсон називав кімнату в своєму будинку "rаpe room", разом з тим, дівчина думала, що це такий жарт.

"Я перестала бути фанаткою", – додала Фібі, написавши також, що підтримує усіх, хто виступив проти Меріліна Менсона, не побоявшись розповісти про насильство з боку знаменитості.

Фібі Бріджерс
Фото: instagram.com/phoebebridgers

Співачка також заявила, що лейбл Менсона і його група знали про те, що він робить, а зараз вони відсторонюються і "прикидаються шокованими".

Твіт Фібі Бріджерс з'явився відразу після того, як колишня дружина Менсона Діта фон Тіз заявила, що за 7 років спільного життя з ним, вона жодного разу не зазнавала насильства з його боку.

Раніше повідомлялося, що актора Жерара Депардьє повторно звинуватили у зґвалтуванні.

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