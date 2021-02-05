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Американская певица заявила, что в доме Мэрилина Мэнсона есть "комната для изнасилований"

Сегодня, 10:42

Фиби Бриджерс стала на сторону предполагаемых жертв певца

Через несколько дней после того, как сразу несколько женщин обвинили 52-летнего Мэрилина Мэнсона в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии, американская певица Фиби Бриджерс рассказала, что она бывала в доме певца, и что там у него есть "комната для изнасилований".

"Я посетила дом Мэрилина Мэнсона, когда была подростком, со своими друзьями. Я была большой фанаткой", – написал в Twitter-аккаунте 26-летняя Бриджеос.

Скриншот: twitter.com/phoebe_bridgers

По ее словам, Мэнсон называл комнату в своем доме "rаpe room", в то время, как девушка думала, что это такая шутка.

"Я перестала быть фанаткой", – добавила Фиби, написав также, что поддерживает всех, кто выступил против Мэрилина Мэнсона, не побоявшись рассказать о случившемся.

Фиби Бриджерс
Фото: instagram.com/phoebebridgers

Певица также заявила, что лейбл знаменитости и его группа знали о том, что делает Мэнсон. "Отстраняться сейчас, притворяться шокированным и напуганным – это чертовски жалко", – написала она.

Твит Бриджерс появился сразу после того, как бывшая жена Мэнсона Дита фон Тиз заявила, что за 7 лет совместной жизни с музыкантом, она ни разу не подвергалась насилию с его стороны.

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