alyona alyona натякнула, ким може бути її бойфренд: Він набагато молодший за мене
Одкровеннями артистка поділилася в програмі "Зірковий шлях", яку ведуть Даніель Салем і Альона Вінницька на телеканалі "Україна"
Реперка alyona alyona, яку захейтили за голе фото в одних колготках, зізналася, де познайомилася зі своїм хлопцем.
Виявляється, alyona alyona зі своїм коханим познайомилася на одному із заходів.
"Познайомились ми випадково на деяких наших заходах команди лейбла ENKO. І в нього була зі мною фотографія, я і не пам’ятаю, що я з ним фотографувалася. А потім, оскільки він також веде блогерську діяльність, ми запросили його в нашу команду, щоб генерувати ідеї для нових треків. І все, я його там побачила. Тільки це було в листопаді, а зустрілися ми на каву у січні", – говорить знаменитість.
Зірка не приховує, що її обранець публічна особистість.
"Можете знати його. В певних колах він відомий. Я не скажу, що це блогер-мільйонник, але він за мене набагато молодший", – ділиться alyona alyona на телеканалі "Україна".
Дивіться новий сезон "Зірковий шлях" о 9:00 в ефірі телеканалу "Україна".
Раніше реперка показала спільні фото зі своїм загадковим бойфрендом.
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