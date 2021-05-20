alyona alyona натякнула, ким може бути її бойфренд: Він набагато молодший за мене

Одкровеннями артистка поділилася в програмі "Зірковий шлях", яку ведуть Даніель Салем і Альона Вінницька на телеканалі "Україна"

alyona alyona розповіла про свого бойфренда Фото: прес-служба, facebook.com/alyona.alyona.official

Реперка alyona alyona, яку захейтили за голе фото в одних колготках, зізналася, де познайомилася зі своїм хлопцем.

Виявляється, alyona alyona зі своїм коханим познайомилася на одному із заходів.

"Познайомились ми випадково на деяких наших заходах команди лейбла ENKO. І в нього була зі мною фотографія, я і не пам’ятаю, що я з ним фотографувалася. А потім, оскільки він також веде блогерську діяльність, ми запросили його в нашу команду, щоб генерувати ідеї для нових треків. І все, я його там побачила. Тільки це було в листопаді, а зустрілися ми на каву у січні", – говорить знаменитість.

Зірка не приховує, що її обранець публічна особистість.

"Можете знати його. В певних колах він відомий. Я не скажу, що це блогер-мільйонник, але він за мене набагато молодший", – ділиться alyona alyona на телеканалі "Україна".

Дивіться новий сезон "Зірковий шлях" о 9:00 в ефірі телеканалу "Україна".

Раніше реперка показала спільні фото зі своїм загадковим бойфрендом.

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