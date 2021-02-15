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alyona alyona вперше розповіла про загадкового бойфренда і показала спільні фото

Сьогодні, 13:48

Артистка зізналася, що їх об'єднав снігопад і кавування

Реперка alyona alyona, яка нещодавно знялася в несподіваному образі для Vogue, здивувала фанів приємною новиною. У своєму новому пості в Instagram артистка зізналася, що закохалася і підтвердила це серією фото з таємничим чоловіком.

У День всіх закоханих alyona alyona поділилася з фоловерами, що колись вважала правильним виходити заміж до 22-23 років.

"Що старшим ти є, то більше твій вибір партнера у житті схожий на співбесіду, де є своє анкетування і, так скажімо, кандидат набирає плюси", – написала реперка.

Але тепер же alyona alyona змінила свою думку, тому що знову відчула "метеликів у животі", як і колись в 16 років. Співачка зрозуміла, що закохатися можна і після 23-х.

alyona alyona
alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Я познайомилася з ним: ні старшим, ні більшим, ні статуснішим. І потонула. Я не можу пояснити, що сталося і чому. І мені байдуже, що скажуть всі. І чи будуть говорити взагалі. Я просто щаслива, я потрібна, я можу віддавати накопичену любов просто так. Ніяких анкет чи співбесід. Сніг нас просто об’єднав в одному місці в один час і закопав під своїм коханням. А ми й раді. Адже все цікаве попереду", – написала артистка.

Реперка зазначила, що їх об'єднало кавування. Чи означає це, що артистка познайомилася зі своїм коханим в кафе?

Ім'ям або обличчям обранця alyona alyona поки не поділилася.

alyona alyona
alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, що раніше alyona alyona потролила Сьогодні.Lifestyle за добірку холостяків для неї. Тепер ми розуміємо чому, адже серце артистки вже зайнято.

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