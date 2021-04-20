63-річна Шерон Стоун оголила нескінченні ноги на обкладинці глянцю: фото

Актриса взяла участь у зйомках для іспанського Elle. Стоун одягла вбрання, від якого її шанувальники залишилися у захваті

Шерон Стоун доводить, що вік не має значення, якщо в душі ти завжди молодий. 63-річна красуня, яка нещодавно розповіла про страшний аборті, прикрасила обкладинку іспанського Elle.

Шерон примірила сміливі образи. Обкладинка вийшла в двох варіантах: на першому фото зірка позує в боді і класичному зеленому пальті, оголивши свої довгі і стрункі ноги, а на другому – в майці і нижній білизні.

Шерон Стоун Фото: instagram.com/sharonstone

Фото актриса розмістила в Instagram, де її у ту ж мить засипали компліментами шанувальники: "Ці ноги!", "Шикарна", "Яка гарна жінка", "Шерон, ти богиня".

Шерон Стоун Фото: instagram.com/sharonstone

Своє 63-річчя зірка "Основного інстинкту" відмітила трохи більше місяця тому. Тоді Стоун показала, як займається розпакуванням першого тиражу своїх мемуарів.

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