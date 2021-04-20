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63-летняя Шэрон Стоун оголила бесконечные ноги на обложке глянца: фото

Сегодня, 11:14

Актриса приняла участие в съемках для испанского Elle. Стоун примерила несколько разных нарядов, от которых ее поклонники остались в восторге

Шэрон Стоун доказывает, что возраст не имеет значения, если в душе ты всегда молод. 63-летняя красавица, которая недавно рассказала о жутком аборте, украсила обложку испанского Elle.

Шэрон примерила смелые образы. Обложка вышла в двух вариантах: на первом фото звезда позирует в боди и классическом зеленом пальто, оголив свои длинные и стройные ноги, а на втором – в майке и нижнем белье.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Фото: instagram.com/sharonstone

Фото актриса разместила в Instagram, где ее тут же засыпали комплиментами поклонники: "Эти ноги!", "Шикарна", "Какая красивая женщина", "Шэрон, ты богиня".

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Фото: instagram.com/sharonstone

Свое 63-летие звезда "Основного инстинкта" отметила чуть более месяца назад. Тогда Стоун показала, как занимается распаковкой первого тиража своих мемуаров.

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