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Кілька днів стікала кров'ю: Шерон Стоун розповіла про жахливий аборт у 18 років

Сьогодні, 10:08

Акторка випустила автобіографію з подробицями свого життя

Відома голлівудська акторка Шерон Стоун, яка показала рідкісне фото зі своїми дітьми, поділилася зі світом відвертими історіями свого життя. 63-річна зірка випустила книгу мемуарів The Beauty of Living Twice, де зізналася, що зробила аборт у 18 років.

Так, під час навчання в коледжі Шерон завагітніла від свого хлопця. Вона не стала розповідати про те, що сталося, ні сім'ї, ні друзям і вирішила зробити аборт.

Шерон Стоун вперше розповіла про інсульт
Шерон Стоун вперше розповіла про інсульт
Фото: instagram.com/sharonstone

Для цього майбутня зірка поїхала до клініки до штату Огайо, оскільки не могла зробити це в рідній Пенсільванії. У той час Шерон була налякана.

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"Це був секрет, і мені не було кому розповісти. Я сиділа в своїй кімнаті і декілька днів стікала кров'ю. Я була ослаблена і налякана", – поділилася зірка.

Акорка додала, що тоді пережила страшний біль через сексуальну недосвідченість – вона не розуміла, що може завагітніти.

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун показала себе у 19 років.

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