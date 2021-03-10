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Шерон Стоун відзначає 63-річчя, роздаровуючи свої шокуючі мемуари (відео)

Сьогодні, 14:16

У день народження зірка "Основного інстинкту" повідомила про вихід автобіографічної книги

Сьогодні, 10 березня, відома американська актриса і фотомодель Шерон Стоун святкує своє 63-річчя. У день народження зірка "Основного інстинкту" повідомила шанувальникам чудову новину – про виході її автобіографічної книги "The Beauty of Living Twice" ("Щастя прожити два життя").

Розпакування першого тиражу знаменитість зняла на відео в Instagram. У ролику вона відкриває коробку з книгами у компанії 87-річної матері Дороті Марі, свого приятеля Джеймса та улюбленого французького бульдога Бандита.

"Це моя книга! Я її написала! Я автор! " – радіє актриса.

Фото: instagram.com/sharonstone

Що написано у мемуарах Шерон Стоун?

У мемуарах на 256 сторінок Шерон розповідає про кар'єру (зйомки у культовому трилері Пола Верховена), літературні пристрасті, травматичне дитинство і про те, як перенесла інсульт у 2001 році. Значне місце відведено вихованню синів Стоун – 15-річного Лерда, 14-річного Куїнна, а також 20-річного Роен. Усіх трьох Стоун забрала з притулку.

Книга з'явиться у продажу 30 березня і буде доступна у твердій палітурці, а також у вигляді електронної книги та аудіо-форматі.

Як бачимо, Шерон Стоун знає толк у подарунках для себе коханої. Якщо вам визначитися не так легко, то ми підготували спеціальний календар весняних свят, де можна вибрати класний подарунок для близьких і коханих людей.

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У коментарях під дописом Стоун шанувальники запевняють, що, дивлячись на маму актриси, нескладно здогадатися, чому вона така струнка.

"Ці дві жінки існують поза часом!", "Дві модниці зі стрункими ніжками! Найкращі мама і дочка!", "Шерон як маленька дівчинка! Ви з мамою такі милі", "Дороті виглядає чудово! Не дивно, що Шерон з віком майже не міняється!", – написали підписники Стоун.

Sharon Stone (@sharonstone)

Шерон Стоун – американська актриса і колишня фотомодель, володарка премій "Еммі" і "Золотий глобус", номінантка на "Оскар" та премію Гільдії акторів.

Актриса народилася у Західній Пенсільванії, закінчила виш – клас мистецтв. Працювала офіціанткою. Знімалася у фільмах: "Згадати все", "Копальні царя Соломона", "Тріска", "Основний інстинкт", "Спеціаліст", "Ножиці", "Швидкий і мертвий", "Казино", "Зламані квіти", "Основний інстинкт-2".

Чи правда, що Шерон Стоун сидить на сайтах знайомств, дивіться у сюжеті:

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун звернулася до всіх з великим проханням.

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Джерело: Сьогодні
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