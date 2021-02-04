52-річна Кайлі Міноуг виходить заміж

Пара разом вже три роки

52-річна австралійська співачка Кайлі Міноуг, яка для одного зі своїх виходів вибрала українського дизайнера , виходить заміж за свого обранця- креативного директора британського журналу GQ Пола Соломонсі. Про це повідомляє Daily Mail .

Новину підтвердила мачуха бойфренда співачки – Глорія Соломонсі. За її словами, пара вже почала підготовку до весілля, але більше вона нічого не може розповісти.

"Це все хвилююче. Але, вибачте, я більше нічого не можу вам сказати, тому що мені сказали не робити цього. Я поважаю свого сина і дуже поважаю Кайлі, щоб сказати що-небудь ще, – прокоментувала Глорія.

Кайлі Міноуг і Пол Соломонс Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Кайлі і Пол Соломонс почали зустрічатися на початку 2018 році. У лютому 2017 року співачка розлучилася з колишнім нареченим Джошуа Сассо. Знаменитість представила коханого в якості свого бойфренда на святкуванні 50-річчя. А у вересні того ж року співачка вперше з'явилася з Соломонсі на офіційному заході.

Раніше ми розповідали , як Кайлі Міноуг вдалося перемогти рак.

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