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52-летняя Кайли Миноуг выходит замуж

Сегодня, 16:31

Пара вместе уже три года

52-летняя австралийская певица Кайли Миноуг, которая для одного из своих выходов выбрала украинского дизайнера, выходит замуж за своего избранника— креативного директора британского журнала GQ Пола Соломонса. Об этом сообщает Daily Mail.

Новость подтвердила мачеха бойфренда певицы – Глория Соломонса. По ее словам, пара уже начала подготовку к свадьбе, но больше она ничего не может рассказать.

"Это все волнительно. Но, извините, я больше ничего не могу вам сказать, потому что мне сказали не делать этого. Я уважаю своего сына и слишком уважаю Кайли, чтобы сказать что-либо еще , – прокомментировала Глория.

Кайли Миноуг и Пол Соломонс
Кайли Миноуг и Пол Соломонс
Фото: Getty Images

Напомним, что Кайли и Пол Соломонс начали встречаться в начале 2018 году. В феврале 2017 года певица рассталась с прежним женихом Джошуа Сассе. Знаменитость представила возлюбленного в качестве своего бойфренда на праздновании 50-летия. А в сентябре того же года певица впервые появилась с Соломонсом на официальном мероприятии.

Ранее мы рассказывали, как Кайли Миноуг удалось победить рак.

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