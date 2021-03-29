62-річна Мадонна в одній білизні збентежила Мережу новими фото: "Понесло стареньку"
Співачка виклала в Instagram дуже відверті знімки
Співачка Мадонна любить балувати своїх шанувальників і хейтерів провокаційними знімками. Напередодні виявилося, що вона вкрала фото незнайомки і "прифотошопила" своє обличчя, а тепер 62-річна зірка виклала у своєму Instagram-профілі дуже відверті кадри.
У тому, що знаменитості роздягаються для фото, давно немає нічого незвичайного, проте часом деякі вибирають не зовсім підходящі ракурси. Ймовірно, Мадонна з таких.
На серії фотографій вона відображена в самій білизні і кепці, але так, що її груди ледь притримує бра. "Момент саморефлексії", – називає це виконавиця.
Фото спантеличили шанувальників Мадонни. Одні розкритикували співачку: "Для чого ти публікуєш такі мерзенні знімки?", "Навіщо?", "Бабусю, зупинись".
А інші буквально засипали зірку компліментами та емодзі з вогником. "Ти просто богиня", "Виглядаєш приголомшливо", "Королева", "Хіба можливо виглядати так шикарно в твоєму віці?" – пишуть фанати Мадонни.
Нагадаємо, що раніше 62-річна Мадонна налякала фанатів лицем, як у інопланетянина.
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