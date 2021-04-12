13-річний син Олега Скрипки заспівав разом із ВВ: дивіться патріотичний кліп

Пісню присвятили українській скаутській організації

Гурт Воплі Відоплясова і син Олега Скрипки Устим випустили спільний патріотичний кліп на пісню "Ми ростем". Вихід композиції приурочили до 12 квітня – Дня Українського Скаута.

Нагадаємо, нещодавно Олег Скрипка потрапив в скандал через легендарну пісню "Два кольори".

В організації Пласт задіяні всі діти Скрипки. Власне це відео і пісня присвячені діяльності пластунів. Сам Олег написав музику для "Ми ростем", а режисером ролика виступила дружина Скрипки – Наталя.

У кадрі показані тренування скаутів, Олег Скрипка, який скромно грає на гітарі, його співаючий син, а також старший син Роман та дочки Олеся і Зоряна.

"Ми ростем" автори називають рок-гімном Пласту, який вже понад 100 років займається культурним і патріотичним вихованням дітей.

Раніше Олег Скрипка зізнався, чому розпався його перший шлюб із француженкою.

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