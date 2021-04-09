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Дочка тяжкохворої Заворотнюк відреагувала на порівняння зі своєю зірковою мамою

Сьогодні, 17:06

Дочку актриси часто порівнюють з мамою

Дочку Анастасії Заворотнюк Анну часто в Мережі порівнюють з її зірковою мамою. Особливо після зміни іміджу дочка зірки "Моєї прекрасної няня" стала багатьом шанувальникам нагадувати Анастасію, яка вже кілька років бореться з важким захворюванням.

У себе в InstaStories дочка актриси відповіла на питання одного з прихильників, не втомлюється вона від того, що її часто порівнюють з мамою.

Анна і Анастасія Заворотнюк
Анна і Анастасія Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, instagram.com/anna_zavorotnyuk

За словами Анни, вона не проти таких порівнянь.

"Моя мама для мене найкрасивіша жінка в світі, і порівняння з нею може тільки лестити", – відповіла Анна.

Нагадаємо, нещодавно дочка актриси зізналася, що не готова публічно говорити про проблеми зі здоров'ям її мами і вже втомилася від постійних дзвінків журналістів.

Раніше дочка Анастасії Заворотнюк розповіла, чому хоче виїхати з Росії.

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