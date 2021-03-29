Xiaomi презентувала розумний фітнес-браслет Mi Smart Band 6, яким можна платити в магазині

Крім нових функцій розумний фітнес-браслет тепер з екраном побільше, ніж у попередніх моделей

Компанія Xiaomi презентувала світовій громадськості новий фітнес-браслет, який підтримує функції GPS, а також має версію з NFC – способом оплати в торгових точках.

Про це повідомляє паблік в Telegram "Терабит: it технології".

29 березня компанія Xiaomi презентувала розумний фітнес-браслет Mi Smart Band 6. У новій моделі діагональ дисплея збільшили з 1,1 до 1,56 дюйма.

Фото: Скріншот з YouTube



У пристрої заявлена підтримка GPS і наявність версії з NFC, завдяки якій можна розплачуватися в торговельних точках за допомогою прив'язаної до пристрою банківською карткою.

В ході сьогоднішньої презентації Xiaomi також була анонсована велика бездротова станція для одночасної зарядки відразу декількох пристроїв.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Xiaomi запланувала випуск електромобілів під власним брендом.

Крім того, раніше була опублікована добірка самих кращих електросамокатів для поїздок на роботу і не тільки.

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