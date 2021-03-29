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Xiaomi презентовала умный фитнес-браслет Mi Smart Band 6, которым можно платить в магазине

Сегодня, 19:47

Кроме новых функций умный фитнес-браслет теперь с экраном побольше, чем у предыдущих моделей

Компания Xiaomi презентовала мировой общественности новый фитнес-браслет, который поддерживает функции GPS, а также имеет версию с NFC – способом оплаты в торговых точках.

Об этом сообщает паблик в Telegram "Терабит: it технологии".

29 марта компания Xiaomi презентовала умный фитнес-браслет Mi Smart Band 6. В новой модели диагональ дисплея увеличили с 1,1 до 1,56 дюйма.

Презентация Xiaomi
Презентация Xiaomi
Фото: Скриншот из YouTube


В устройстве заявлена поддержка GPS и наличие версии с NFC, благодаря которой можно расплачиваться в торговых точках с помощью привязанной к устройству банковской карточкой.

В ходе сегодняшней презентации Xiaomi также была анонсирована большая беспроводная станция для одновременной зарядки сразу нескольких устройств.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Xiaomi запланировала выпуск электромобилей под собственным брендом.

Кроме того, ранее была опубликована подборка самых лучших электросамокатов для поездок на работу и не только.

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Xiaomi фитнес-браслет
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