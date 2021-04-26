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Telegram запустив функцію прийому платежів за допомогою банківських карт. LiqPay від "ПриватБанку" теж в списку

Сьогодні, 19:17

Мессенджер Telegram тепер дозволить приймати різні платежі за допомогою відразу восьми платіжних систем

Telegram зробив чергове оновлення своєї системи, яка дозволить приймати платежі кредитними картами.

Про це повідомляється в блозі Telegram.

Для прийому платежів буде працювати відразу 8 вбудованих платіжних систем. Причому, вони будуть активні абсолютно в будь-якому чаті, а також в групах і каналах.

Прийом платежів в Telegram
Прийом платежів в Telegram
Фото: Сьогодні

Варто відзначити, що за допомогою платіжних ботів ще з 2017 року можна безпечно оплачувати різні послуги і товари. І робити це слід, не залишаючи додаток.

Тепер же можна і приймати платежі кредитними картами. У списку платіжних систем є навіть LiqPay від "ПриватБанку". Серед інших фінансових установ – Stripe, Yandex.Money, Sberbank, Tranzzo, Payme, CLICK і ECOMMPAY.

Наприклад, оплату можна провести багатьма додатками в Telegram, включаючи одне з найпопулярніших – Desktop. У Telegram запевняють, що вони не беруть ніякої комісії за платежі, а також не зберігають всю платіжну інформацію. Реквізити просто відправляються обраної платіжній системі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що фахівці попередили про шкідливість WhatsApp Pink.

Також ми писали про те, що Facebook запустив конкурента Clubhouse і Instagram Live.

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