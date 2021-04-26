Telegram запустив функцію прийому платежів за допомогою банківських карт. LiqPay від "ПриватБанку" теж в списку

Мессенджер Telegram тепер дозволить приймати різні платежі за допомогою відразу восьми платіжних систем

Telegram зробив чергове оновлення своєї системи, яка дозволить приймати платежі кредитними картами.

Про це повідомляється в блозі Telegram.

Для прийому платежів буде працювати відразу 8 вбудованих платіжних систем. Причому, вони будуть активні абсолютно в будь-якому чаті, а також в групах і каналах.

Прийом платежів в Telegram Фото: Сьогодні

Варто відзначити, що за допомогою платіжних ботів ще з 2017 року можна безпечно оплачувати різні послуги і товари. І робити це слід, не залишаючи додаток.

Тепер же можна і приймати платежі кредитними картами. У списку платіжних систем є навіть LiqPay від "ПриватБанку". Серед інших фінансових установ – Stripe, Yandex.Money, Sberbank, Tranzzo, Payme, CLICK і ECOMMPAY.

Наприклад, оплату можна провести багатьма додатками в Telegram, включаючи одне з найпопулярніших – Desktop. У Telegram запевняють, що вони не беруть ніякої комісії за платежі, а також не зберігають всю платіжну інформацію. Реквізити просто відправляються обраної платіжній системі.

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