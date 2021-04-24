Списував у школі і хотів створити образ мачо. Що кажуть про Дурова в новому фільмі

У фільмі "Дуров" показали життя мільярдера – яким він був у школі та університеті, як створили Telegram

24 квітня в Росії вийде фільм про творця Telegram Павла Дурова. Його знайомі і колеги розповіли про життя підприємця.

"Сьогодні" зібрали цікаві факти, показані у фільмі.

Не хоче асоціюватися з Росією

Режисер картини Родіон Чепель навіть їздив в Дубай, щоб показати фільм Дурову.

"Павло настільки не хоче асоціюватися з Росією, що не погодився брати участь у кадрі в цьому фільмі для російськомовної аудиторії", – сказав він.

Як навчався у школі

У Дурова були складні відносини з однокласниками.

"Він виділявся, був ряд особливостей, які не всім однокласникам подобались. У нього були непрості стосунки з частиною класу. Його хвилювало, як його оцінювали, у нього було дуже розвинене честолюбство", – розповів учитель Дурова Георгій Медников.

Він додав, що Дуров списував, так як "поставив собі за мету в школі, де неможливо вчитися на відмінно з усіх предметів, тому що рівень навантаження позамежний, витягнути на медаль".

Хотів стати "інтернет-тотемом"

Після випускного вечора учні були в гостях у викладача. Там вони на відео розповідали, ким хочуть стати в майбутньому. Дуров довго ухилявся, але потім сказав "я буду інтернет-тотемом". Тоді цьому не надали значення.

Перші успіхи і протистояння з владою

Через рік після випуску з університету Дурову прийшла ідея створити "Вконтакте". Спочатку це була "абсолютно закрита компанія", у якій ніхто, включаючи Дурова, ніколи не спілкувався зі ЗМІ. Але потім втрутилася російська влада.

Образ мачо

Однокурсник Дурова згадує, як став помічати за ним "якісь кумедні особливості". Наприклад, він постійно додавав стриптизерок у друзі, якихось моделей ескорту.

"Це сприймалося як жарт: Дуров намагався створити образ такого собі мачо. Робив ставку на те, що він в айтішному середовищі, його оточують програмісти. А тоді програміст це був просто по суті ботанік. І в якийсь момент цей ботанік бачив прекрасний образ Дурова, оточеного німфами і, звичайно ж, будь-яка людина з цієї тусовки хотіла свої таланти, свої ідеї у "Вконтакте" виплеснути", – сказав він.

Як з'явився Telegram

Через дії влади правила гри ставали жорсткішими. Тому рівень відкритості, який раніше був дозволений, тепер ставав ризикованим. Тоді Дуров почав працювати над новим месенджером.

І в 2018 році, коли Роскомнадзор почав блокувати IP-адреси Telegram, компанія вживала заходів проти блокування. Тоді кількість IP-адресів збільшилася з 8000 до 15,5 млн.

Нагадаємо, раніше Дуров поділився правилами життя, які допомагають йому залишатися продуктивним, молодим і здоровим.

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