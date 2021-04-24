Списував у школі і хотів створити образ мачо. Що кажуть про Дурова в новому фільмі
У фільмі "Дуров" показали життя мільярдера – яким він був у школі та університеті, як створили Telegram
24 квітня в Росії вийде фільм про творця Telegram Павла Дурова. Його знайомі і колеги розповіли про життя підприємця.
"Сьогодні" зібрали цікаві факти, показані у фільмі.
Режисер картини Родіон Чепель навіть їздив в Дубай, щоб показати фільм Дурову.
"Павло настільки не хоче асоціюватися з Росією, що не погодився брати участь у кадрі в цьому фільмі для російськомовної аудиторії", – сказав він.
У Дурова були складні відносини з однокласниками.
"Він виділявся, був ряд особливостей, які не всім однокласникам подобались. У нього були непрості стосунки з частиною класу. Його хвилювало, як його оцінювали, у нього було дуже розвинене честолюбство", – розповів учитель Дурова Георгій Медников.
Він додав, що Дуров списував, так як "поставив собі за мету в школі, де неможливо вчитися на відмінно з усіх предметів, тому що рівень навантаження позамежний, витягнути на медаль".
Після випускного вечора учні були в гостях у викладача. Там вони на відео розповідали, ким хочуть стати в майбутньому. Дуров довго ухилявся, але потім сказав "я буду інтернет-тотемом". Тоді цьому не надали значення.
Через рік після випуску з університету Дурову прийшла ідея створити "Вконтакте". Спочатку це була "абсолютно закрита компанія", у якій ніхто, включаючи Дурова, ніколи не спілкувався зі ЗМІ. Але потім втрутилася російська влада.
Однокурсник Дурова згадує, як став помічати за ним "якісь кумедні особливості". Наприклад, він постійно додавав стриптизерок у друзі, якихось моделей ескорту.
"Це сприймалося як жарт: Дуров намагався створити образ такого собі мачо. Робив ставку на те, що він в айтішному середовищі, його оточують програмісти. А тоді програміст це був просто по суті ботанік. І в якийсь момент цей ботанік бачив прекрасний образ Дурова, оточеного німфами і, звичайно ж, будь-яка людина з цієї тусовки хотіла свої таланти, свої ідеї у "Вконтакте" виплеснути", – сказав він.
Через дії влади правила гри ставали жорсткішими. Тому рівень відкритості, який раніше був дозволений, тепер ставав ризикованим. Тоді Дуров почав працювати над новим месенджером.
І в 2018 році, коли Роскомнадзор почав блокувати IP-адреси Telegram, компанія вживала заходів проти блокування. Тоді кількість IP-адресів збільшилася з 8000 до 15,5 млн.
Нагадаємо, раніше Дуров поділився правилами життя, які допомагають йому залишатися продуктивним, молодим і здоровим.
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