Ваші дані вкрадуть! Фахівці попередили про шкідливість WhatsApp Pink

Фахівці радять завантажувати нові додатки тільки з Google Play Store

Зокрема, в Інтернеті можна завантажити багато модифікованих версій WhatsApp, але фахівці кажуть, що потрібно бути гранично обережними, адже деякі версії можуть бути шкідливими для ваших гаджетів.

Про це повідомляє " Gizchina ".

Наприклад, вже доступна псевдооновлена версія WhatsApp, яка має назву WhatsApp Pink. Втім, експерти вже заявили, що такий додаток може бути шкідливим, адже є клоном справжнього додатка.

WhatsApp Pink Фото: Сьогодні

Для того, щоб завантажити додаток WhatsApp Pink, потрібно ввести реєстраційну інформацію, але після цього такі дані дуже легко вкрасти. Таку думку висловив фахівець з кібербезпеки Раджшекхар Раджахарія.

За його словами, користувачам груп #WhatsApp приходить по електронній пошті посилання з назвою WhatsApp Pink. Як тільки ви переходите за цим посиланням і реєструєтеся, можете забути про конфіденційність на вашому гаджеті.

Найкраще взагалі не переходити ні по яких посиланнях, а всі програми завантажувати безпосередньо з Google Play Store.

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