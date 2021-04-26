Ваші дані вкрадуть! Фахівці попередили про шкідливість WhatsApp Pink
Фахівці радять завантажувати нові додатки тільки з Google Play Store
Зокрема, в Інтернеті можна завантажити багато модифікованих версій WhatsApp, але фахівці кажуть, що потрібно бути гранично обережними, адже деякі версії можуть бути шкідливими для ваших гаджетів.
Про це повідомляє " Gizchina ".
Наприклад, вже доступна псевдооновлена версія WhatsApp, яка має назву WhatsApp Pink. Втім, експерти вже заявили, що такий додаток може бути шкідливим, адже є клоном справжнього додатка.
Для того, щоб завантажити додаток WhatsApp Pink, потрібно ввести реєстраційну інформацію, але після цього такі дані дуже легко вкрасти. Таку думку висловив фахівець з кібербезпеки Раджшекхар Раджахарія.
За його словами, користувачам груп #WhatsApp приходить по електронній пошті посилання з назвою WhatsApp Pink. Як тільки ви переходите за цим посиланням і реєструєтеся, можете забути про конфіденційність на вашому гаджеті.
Найкраще взагалі не переходити ні по яких посиланнях, а всі програми завантажувати безпосередньо з Google Play Store.
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