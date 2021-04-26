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Telegram запустил функцию приема платежей с помощью банковских карт. LiqPay от "ПриватБанка" тоже в списке

Сегодня, 19:17

Мессенджер Telegram теперь позволит принимать различные платежи с помощью сразу восьми платежных систем

Telegram сделал очередное обновление своей системы, которое позволит принимать платежи кредитными картами.

Об этом сообщается в блоге Telegram.

Для приема платежей будет работать сразу 8 встроенных платежных систем. Причем, они будут активны абсолютно в любом чате, а также в группах и каналах.

Прием платежей в Telegram
Прием платежей в Telegram
Фото: Сегодня

Стоит отметить, что с помощью платежных ботов еще с 2017 года можно безопасно оплачивать различные услуги и товары. И делать это следует, не покидая приложение.

Теперь же можно и принимать платежи кредитными картами. В списке платежных систем есть даже LiqPay от "ПриватБанка". Среди других финансовых учреждений – Stripe, Yandex.Money, Sberbank, Tranzzo, Payme, CLICK и ECOMMPAY.

К примеру, оплату можно произвести многими приложениями в Telegram, включая одно из самых популярных – Desktop. В Telegram уверяют, что они не берут никакой комиссии за платежи, а также не хранят всю платежную информацию. Реквизиты просто отправляются выбранной платежной системе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что специалисты предупредили о вредоносности WhatsApp Pink.

Также мы писали о том, что Facebook запустил конкурента Clubhouse и Instagram Live.

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