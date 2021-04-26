Telegram запустил функцию приема платежей с помощью банковских карт. LiqPay от "ПриватБанка" тоже в списке
Мессенджер Telegram теперь позволит принимать различные платежи с помощью сразу восьми платежных систем
Telegram сделал очередное обновление своей системы, которое позволит принимать платежи кредитными картами.
Об этом сообщается в блоге Telegram.
Для приема платежей будет работать сразу 8 встроенных платежных систем. Причем, они будут активны абсолютно в любом чате, а также в группах и каналах.
Стоит отметить, что с помощью платежных ботов еще с 2017 года можно безопасно оплачивать различные услуги и товары. И делать это следует, не покидая приложение.
Теперь же можно и принимать платежи кредитными картами. В списке платежных систем есть даже LiqPay от "ПриватБанка". Среди других финансовых учреждений – Stripe, Yandex.Money, Sberbank, Tranzzo, Payme, CLICK и ECOMMPAY.
К примеру, оплату можно произвести многими приложениями в Telegram, включая одно из самых популярных – Desktop. В Telegram уверяют, что они не берут никакой комиссии за платежи, а также не хранят всю платежную информацию. Реквизиты просто отправляются выбранной платежной системе.
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