Facebook запустив конкурента Clubhouse і Instagram Live

Новий сервіс дозволить створювати ефіри, де аудиторія буде задавати питання і отримувати відповіді

Ми вже повідомляли про те, що внаслідок витоку даних користувачів Facebook стало відомо яким месенджером користується глава компанії Марк Цукерберг. У свою чергу Facebook вирішив розширити свій функціонал, додавши сервіс питань і відповідей.

Сервис вопросов и ответов HotLine Фото: Сьогодні

Корпорація Facebook почала тестувати свій новий сервіс, який називається Hotline. Експерти вже охрестили його гібридом Clubhouse і Instagram Live.

Про це повідомляє " TechСrunch ".

Новий сервіс примітний тим, що всі користувачі можуть включати прямі ефіри, а також спілкуватися з друзями та знайомими як в текстовому режимі, так і в форматі аудіо. Користувач, який створив ефір, спілкується зі своєю аудиторією, а вона може задавати різні питання. Ведучий же цього ефіру може включати камеру, а не тільки вести ефір в голосовому режимі.

Також автор прямого ефіру може вибирати, хто з користувачів має право задавати питання під час чату, а хто – ні. Крім цього, за питання в ефірі можна навіть голосувати.

Додаток Hotline розділить екран на кілька частин, де автор ефіру знаходиться у верхній частині або ж зліва на екрані. А ось учасники ефіру будуть розміщені в нижній частині екрана або праворуч.

Сервіс відповідей і питань HotLine Фото: TechCrunch

Ведучий може видаляти питання і слухачів, а після закінчення ефіру отримає його запис у двох форматах – відео та аудіо.

Поки додаток тестується, в нього можна увійти через обліковий запис в Twitter, але перед входом ще потрібно підтвердити всі через SMS.

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