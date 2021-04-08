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Facebook запустив конкурента Clubhouse і Instagram Live

Сьогодні, 14:04

Новий сервіс дозволить створювати ефіри, де аудиторія буде задавати питання і отримувати відповіді

Ми вже повідомляли про те, що внаслідок витоку даних користувачів Facebook стало відомо яким месенджером користується глава компанії Марк Цукерберг. У свою чергу Facebook вирішив розширити свій функціонал, додавши сервіс питань і відповідей.

Сервис вопросов и ответов HotLine
Сервис вопросов и ответов HotLine
Фото: Сьогодні

Корпорація Facebook почала тестувати свій новий сервіс, який називається Hotline. Експерти вже охрестили його гібридом Clubhouse і Instagram Live.

Про це повідомляє " TechСrunch ".

Новий сервіс примітний тим, що всі користувачі можуть включати прямі ефіри, а також спілкуватися з друзями та знайомими як в текстовому режимі, так і в форматі аудіо. Користувач, який створив ефір, спілкується зі своєю аудиторією, а вона може задавати різні питання. Ведучий же цього ефіру може включати камеру, а не тільки вести ефір в голосовому режимі.

Також автор прямого ефіру може вибирати, хто з користувачів має право задавати питання під час чату, а хто – ні. Крім цього, за питання в ефірі можна навіть голосувати.

Додаток Hotline розділить екран на кілька частин, де автор ефіру знаходиться у верхній частині або ж зліва на екрані. А ось учасники ефіру будуть розміщені в нижній частині екрана або праворуч.

Сервіс відповідей і питань HotLine
Сервіс відповідей і питань HotLine
Фото: TechCrunch

Ведучий може видаляти питання і слухачів, а після закінчення ефіру отримає його запис у двох форматах – відео та аудіо.

Поки додаток тестується, в нього можна увійти через обліковий запис в Twitter, але перед входом ще потрібно підтвердити всі через SMS.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російським чиновникам заборонили користуватися Zoom.

Також ми повідомляли про те, що смартфонів LG більше не буде, адже компанія закриває цей бізнес.

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