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У Дубаї пасажирів перевозитимуть таксі-безпілотники

Сьогодні, 13:16

Уже через два роки в Дубаї будуть курсувати таксі без водія

До 2023 року керівництво Дубая закупить для міста безпілотні таксі у фірми Cruise, яка є підрозділом General Motors. До 2030 року таких таксі в місті буде вже 4 тисячі одиниць.

Про таке рішення заявив в своєму Twitter наслідний принц Дубая Хамдан бін Мохаммед бін Решид аль-Мактум.

Через два роки розпочнеться тестування цих автомобілів-безпілотників. У свою чергу повідомляється, що Дубай – це перше у світі місто, яке закупить такі таксі. Крім того, керівництво міста планує, що через 9 років на вулицях Дубая чверть всього міського транспорту буде автономним, тобто – без водія.

Таксі-безпілотники Cruise
Таксі-безпілотники Cruise
Фото: getcruise

У свою чергу компанія Cruise навіть відкриє в ОАЕ свою філію, яка буде повністю відповідати за поставку і обслуговування таксі-безпілотників. До 2030 року таких машин для перевезення пасажирів в місті буде вже 4 тисячі одиниць.

Варто додати, що компанія Cruise була заснована у 2013 році в Сан-Франциско, а вже через три роки її купила General Motors. Угода була оцінена в 1 мільярд доларів. Рік тому компанія Cruise показала свій перший електрокар, який їздить без водія.

Нагадаємо, раніше ми писали, який б/в електрокар можна вибрати в Україні.

Також ми повідомляли, що Xiaomi відкриває завод з виробництва електромобілів.

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таксі безпілотники
Джерело: getcruise
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