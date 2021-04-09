Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Нова розробка від Маска: мавпа силою думки грає на комп'ютері (відео)

Сьогодні, 13:05

Тварині вживили в мозок спеціальний чіп, який передає дані на комп'ютер

Технології не стоять на місці і різні компанії вигадують все нові і нові розробки. Нещодавно ми писали про те, що Samsung працює над смартфоном з подвійним складанням . А ось Ілон Маск зі своєю корпорацією вирішив піти ще далі, навчивши мавпу силою думки грати у відеоігри. Більш того, вже навіть є відео, як це відбувається.

Илон Маск научил обезьяну играть на компьютере
Илон Маск научил обезьяну играть на компьютере

Ще в кінці зими Ілон Маск представив останню розробку своєї нейротехнологічної компанії Neuralink, яка імплантувала в мозок мавпи нейронний чіп. Тоді ж Маск заявив, що за допомогою такого чіпа мавпа зможе навіть грати у відеоігри і робити вона це буде силою думки.

Тепер же з'явилося відео, яке доводить слова Ілона Маска. На відео видно мавпу, яка грає в відеогру за допомогою джойстика. Завдання тварини – переміщати курсор за квадратом, який рухається. Після цього у мавпи забрали джойстик і включили відеогру на зразок пінг-понгу. І ось саме тут тварина почала управляти ракеткою за допомогою сигналів мозку. Всі ці сигнали зчитувалися імплантованим в мозок мавпи чіпом.

Фахівці компанії Neuralink вже заявили, що вживили спеціальний чіп біля моторної кори головного мозку мавпи. Саме ця частина мозку відповідає за виконання довільних рухів, а також за контроль над ними.

Схема роботи нової технології така: чіп зчитує нейронну активність мавпи, розпізнаючи сигнали мозку, а потім по Bluetooth відправляє в комп'ютер команду, яка втілюється у відповідну дію.

Вся ця програма досліджень спрямована на те, щоб допомогти паралізованим людям. Якщо їм вживити такий імплант в мозок, вони зможуть управляти комп'ютерами і навіть смартфонами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що очікується революція в світі смартфонів, адже новий телефон Орро буде без кнопок.

Також ми повідомляли про те, що в США представили захисну маску з вбудованими навушниками, підсвічуванням і мікрофоном.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Акції Tesla б'ють рекорди, а Маск розбагатів до 171 млрд доларів Черговий "космоліт Ілона Маска" вибухнув: відео SpaceX запустила ракету-носій з інтернет-супутниками (відео)
корпорація Ілон Маск
Реклама

Новини партнерів

Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах

Популярні статті

Сьогодні, 05:50Психо

Гороскоп на сьогодні 9 квітня для всіх знаків зодіаку: Тельці! Це ваш день!

Вчора, 15:38Здорово

Коли збирати березовий сік та скільки корисно пити

Вчора, 14:20Зірково

ЗМІ виклали фото нерухомості Меладзе і Брежнєвої. Ця парочка – справжні мультимільйонери

Вчора, 10:57Смачно

Готуємо пісні дріжджові млинці: покроковий рецепт

Вчора, 05:43Психо

Гороскоп на сьогодні 8 квітня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, будьте мудріші!

Вчора, 05:05Events

8 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

7 квітняЗдорово

Антисептики для рук: які дійсно усувають віруси

7 квітняЗірково

Українські моделі з балкону в Дубаї масово видаляють свої фото та акаунти в соцмережах

7 квітняЗірково

Мати 8-річної українки, яка цілувалася з 13-річним блогером, заявила про домашнє насильство

7 квітняЗірково

Падчерка Потапа розповіла, чому пішла з сімейного бізнесу

7 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 7 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не будь злюкою!

7 квітняEvents

7 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

6 квітняEvents

Ефектні листівки з Благовіщенням: привітання у віршах і прозі

6 квітняСмачно

Смачно, як у дитинстві: 5 найулюбленіших десертів

6 квітняЗірково

Ані Лорак вперше розповіла про новий роман

6 квітняЗірково

Жодних оргій і мужиків: подруга голих українок з Дубаїв пояснила, навіщо вони туди поїхали

Новини партнерів

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Белорусская легкоатлетка показала свое тату - очень горячо
Белорусская легкоатлетка показала свое тату - очень горячо
Беременная Алина Гросу увела парня у Тины Кароль (видео)
Беременная Алина Гросу увела парня у Тины Кароль (видео)
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Экс-муж Ани Лорак признался, какой стала его жизнь после развода
Экс-муж Ани Лорак признался, какой стала его жизнь после развода
Евгений Кошевой в молодости: архивное фото комика
Евгений Кошевой в молодости: архивное фото комика

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти