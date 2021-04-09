Нова розробка від Маска: мавпа силою думки грає на комп'ютері (відео)

Тварині вживили в мозок спеціальний чіп, який передає дані на комп'ютер

Технології не стоять на місці і різні компанії вигадують все нові і нові розробки. Нещодавно ми писали про те, що Samsung працює над смартфоном з подвійним складанням . А ось Ілон Маск зі своєю корпорацією вирішив піти ще далі, навчивши мавпу силою думки грати у відеоігри. Більш того, вже навіть є відео, як це відбувається.

Илон Маск научил обезьяну играть на компьютере

Ще в кінці зими Ілон Маск представив останню розробку своєї нейротехнологічної компанії Neuralink, яка імплантувала в мозок мавпи нейронний чіп. Тоді ж Маск заявив, що за допомогою такого чіпа мавпа зможе навіть грати у відеоігри і робити вона це буде силою думки.

Тепер же з'явилося відео, яке доводить слова Ілона Маска. На відео видно мавпу, яка грає в відеогру за допомогою джойстика. Завдання тварини – переміщати курсор за квадратом, який рухається. Після цього у мавпи забрали джойстик і включили відеогру на зразок пінг-понгу. І ось саме тут тварина почала управляти ракеткою за допомогою сигналів мозку. Всі ці сигнали зчитувалися імплантованим в мозок мавпи чіпом.

Фахівці компанії Neuralink вже заявили, що вживили спеціальний чіп біля моторної кори головного мозку мавпи. Саме ця частина мозку відповідає за виконання довільних рухів, а також за контроль над ними.

Схема роботи нової технології така: чіп зчитує нейронну активність мавпи, розпізнаючи сигнали мозку, а потім по Bluetooth відправляє в комп'ютер команду, яка втілюється у відповідну дію.

Вся ця програма досліджень спрямована на те, щоб допомогти паралізованим людям. Якщо їм вживити такий імплант в мозок, вони зможуть управляти комп'ютерами і навіть смартфонами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що очікується революція в світі смартфонів, адже новий телефон Орро буде без кнопок.

Також ми повідомляли про те, що в США представили захисну маску з вбудованими навушниками, підсвічуванням і мікрофоном.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися