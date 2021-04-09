Новая разработка от Маска: обезьяна силой мысли играет на компьютере (видео)

Животному вживили в мозг специальный чип, который передает данные на компьютер

Технологии не стоят на месте и различные компании придумывают все новые и новые разработки. Недавно мы писали о том, что Samsung работает над смартфоном с двойным складыванием. А вот Илон Маск со своей корпорацией решил пойти еще дальше, научив обезьяну силой мысли играть в видеоигры. Более того, уже даже есть видео, как это происходит.

Илон Маск научил обезьяну играть на компьютере

Еще в конце зимы Илон Маск представил последнюю разработку своей нейротехнологической компании Neuralink, которая вживила в мозг обезьяны нейронный чип. Тогда же Маск заявил, что с помощью такого чипа обезьяна сможет даже играть в видеоигры и делать она будет это силой мысли.

Теперь же появилось видео, доказывающее слова Илона Маска. На видео видно обезьяну, которая играет в видеоигру с помощью джойстика. Задача живтного – перемещать курсор за квадратом, который движется. После этого у обезьяны забрали джойстик и включили видеоигру наподобие пинг-понга. И вот именно здесь животное начало управлять ракеткой при помощи сигналов мозга. Все эти сигналы считывались вживленным в мозг обезьяны чипом.

Специалисты компании Neuralink уже заявили, что вживили специальный чип возле моторной коры головного мозга обезьяны. Именно эта часть мозга отвечает за выполнение произвольных движений, а также за контроль над ними.

Схема работы новой технологии такова: чип считывает нейронную активность обезьяны, распознавая сигналы мозга, а затем по Bluetooth отправляет в компьютер команду, которая воплощается в соответствующее действие.

Вся эта программа исследований направлена на то, чтобы помочь парализованным людям. Если им вживить подобный имплант в мозг, они смогут управлять компьютерами и даже смартфонами.

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