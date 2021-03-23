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Інженери Samsung працюють над смартфоном з подвійним складанням

Сьогодні, 17:00

У південнокорейській корпорації вирішили віддати всі сили на виробництво так званих складних смартфонів.

Керівництво Samsung Electronics вирішило зробити ставку на розробку і продаж смартфонів, які складаються.

Про це повідомляє " Nikkei Asia ".

Зараз фахівці корпорації працюють над абсолютно новою моделлю з подвійним складанням. Її повинні презентувати вже до кінця поточного року. Уже відомо, що компанія подала патент на розроблену ними конструкцію з подвійним шарніром.

У свою чергу джерела, близькі до компанії, запевняють, що Samsung в поточному році планує випустити на ринок абсолютно нові моделі смартфонів – Galaxy Z Flip і Galaxy Z Fold.

Крім того, Samsung також поставила перед собою дуже серйозну мету – збільшити загальний обсяг поставок складних смартфонів до рівня, аналогічного показниками популярної серії Galaxy Note, а їх свого часу продавали близько 10 мільйонів в рік.

В цілому, в Samsung хочуть отримувати більше прибутку від продажу смартфонів, а смартфон з подвійним складанням буде і коштувати дорожче, а відповідно принесе більше прибутку.

Раніше ми повідомляли, що WhatsApp зникне зі смартфонів.

Крім того, ми писали про те, що українці почали масово викидати мобільні телефони.

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