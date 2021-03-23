Інженери Samsung працюють над смартфоном з подвійним складанням

У південнокорейській корпорації вирішили віддати всі сили на виробництво так званих складних смартфонів.

Керівництво Samsung Electronics вирішило зробити ставку на розробку і продаж смартфонів, які складаються.

Про це повідомляє " Nikkei Asia ".

Зараз фахівці корпорації працюють над абсолютно новою моделлю з подвійним складанням. Її повинні презентувати вже до кінця поточного року. Уже відомо, що компанія подала патент на розроблену ними конструкцію з подвійним шарніром.

У свою чергу джерела, близькі до компанії, запевняють, що Samsung в поточному році планує випустити на ринок абсолютно нові моделі смартфонів – Galaxy Z Flip і Galaxy Z Fold.

Крім того, Samsung також поставила перед собою дуже серйозну мету – збільшити загальний обсяг поставок складних смартфонів до рівня, аналогічного показниками популярної серії Galaxy Note, а їх свого часу продавали близько 10 мільйонів в рік.

В цілому, в Samsung хочуть отримувати більше прибутку від продажу смартфонів, а смартфон з подвійним складанням буде і коштувати дорожче, а відповідно принесе більше прибутку.

Раніше ми повідомляли, що WhatsApp зникне зі смартфонів.

Крім того, ми писали про те, що українці почали масово викидати мобільні телефони.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися