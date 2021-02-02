Чим небезпечне часте використання гаджетів дітьми дошкільного віку – дослідження
Хлопчики частіше грають в онлайн-ігри, а дівчатка – використовують соцмережі
Діти дошкільного віку, які зараз часто використовують гаджети, вже до кінця п'ятого класу стануть частими користувачами соцмереж, онлайн-ігор або месенджерів. Згідно з новим дослідженням, опублікованим в журналі Child Development, діти витрачають занадто багато часу на гаджети і мало на свій розвиток, передає CNN. Як впливає на дітей перенасичення технологіями – далі в матеріалі.
Вчені проаналізували дані 10 460 американських школярів, за якими спостерігали протягом шести років. При цьому діти самі повідомили, як часто вони використовували онлайн-технології. Варто також відзначити, що збір даних закінчився ще до початку пандемії COVID -19.
Діти батьків, які робили упор на ранньому навчанні грамоті та встановлювали обмеження на перегляд телевізора, в подальшому менше цікавилися онлайн-технологіями.
Часте використання дітьми онлайн-технологій, таких як Instagram, Twitter, Facebook і інші додатки для соцмереж; ігри через Xbox, PlayStation або смартфони; а також обмін повідомленнями через WhatsApp, Snapchat або текстові повідомлення – не дарма турбують батьків, викладачів та медичних працівників.
Саме це витісняє корисні для розвитку дитини види діяльності – фізична активність, повноцінний сон, взаємодія батьків і дітей, а також самостійне читання книг.
Під час пандемії COVID-19 використання дітьми онлайн-технологій значно зросла.
Дослідники говорять, що різні обмеження щодо використання гаджетів дітьми, сприяють фізичній активності, сну, читанню книг та інших занять, які допомагають дітям розвиватися фізично, когнітивно, академічно і поведінково.
Вчені відзначили, що результати дослідження не показали прямих причин, чому одні діти використовують технології частіше, а інші – рідше. Але вони назвали гіпотези, які призводять до такої статистики:
- Батьки з малозабезпечених сімей можуть давати дітям частіше використовувати технології, оскільки у них є більш високі вимоги до власного часу та ресурсів.
- Батьки дітей, які проявляють роздратування, можуть вдаватися до електронних пристроїв, щоб приборкати дитячі спалахи гніву.
- Ранній досвід расової дискримінації може привести до того, що темношкірі діти будуть часто використовувати онлайн-технології, щоб спілкуватися зі своїми однолітками і висловлювати свою расову або етнічну ідентичність.
Якщо немає контролю над використанням технологій дітьми, то це може перерости в проблеми в майбутньому, кажуть вчені.
Наприклад, інші дослідження показують, що дівчатка особливо схильні до шкоди через часте спілкування в соцмережах через кіберзалякування і почуття незадоволеності своїм тілом, а також через нестачу сну і спорту.
Нове дослідження показує, що дівчатка з більшою ймовірністю будуть активно використовувати до кінця початкової школи саме соцмережі. Тому обмеження їх використання в ранній період розвитку може бути особливо важливим.
Установка режиму екранного часу, допомагає дітям жити не тільки в онлайн режимі, а й займатися спортом, повноцінно спати, читати книги і спілкуватися з однолітками в реальному житті.
Також може допомогти обмеження доступу дітей до гаджетів під час виконання домашніх завдань, спільного прийому їжі і протягом години перед сном.
Залежність від гаджетів зіркових дітей – дивіться відео:
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