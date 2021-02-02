Чим небезпечне часте використання гаджетів дітьми дошкільного віку – дослідження

Хлопчики частіше грають в онлайн-ігри, а дівчатка – використовують соцмережі

Діти дошкільного віку, які зараз часто використовують гаджети, вже до кінця п'ятого класу стануть частими користувачами соцмереж, онлайн-ігор або месенджерів. Згідно з новим дослідженням, опублікованим в журналі Child Development, діти витрачають занадто багато часу на гаджети і мало на свій розвиток, передає CNN. Як впливає на дітей перенасичення технологіями – далі в матеріалі.

У чому суть дослідження

Як правильно використовувати гаджети, щоб допомогти дитині в розвитку

Вчені проаналізували дані 10 460 американських школярів, за якими спостерігали протягом шести років. При цьому діти самі повідомили, як часто вони використовували онлайн-технології. Варто також відзначити, що збір даних закінчився ще до початку пандемії COVID -19.

В результаті дослідження виявилося, що діти дитячого садка, які проявляли агресію або часто виявляли дратівливість, використовували онлайн-технології кілька разів в день. При цьому хлопчики частіше брали участь в онлайн-іграх, а дівчатка частіше використовували соцмережі і обмін повідомленнями.

Діти батьків, які робили упор на ранньому навчанні грамоті та встановлювали обмеження на перегляд телевізора, в подальшому менше цікавилися онлайн-технологіями.

Чому це важливо

Як соцмережі впливають на нашу самооцінку Фото: Pexels

Часте використання дітьми онлайн-технологій, таких як Instagram, Twitter, Facebook і інші додатки для соцмереж; ігри через Xbox, PlayStation або смартфони; а також обмін повідомленнями через WhatsApp, Snapchat або текстові повідомлення – не дарма турбують батьків, викладачів та медичних працівників.

Саме це витісняє корисні для розвитку дитини види діяльності – фізична активність, повноцінний сон, взаємодія батьків і дітей, а також самостійне читання книг.

Діти, які використовують онлайн-технології багато разів на день, з більшою ймовірністю будуть вести малорухливий спосіб життя, недосипати і мати надмірну вагу. У них будуть проблеми в навчанні або поведінці в школі, а також буде низька якість життя і погане психічне здоров'я.

Під час пандемії COVID-19 використання дітьми онлайн-технологій значно зросла.

Дослідники говорять, що різні обмеження щодо використання гаджетів дітьми, сприяють фізичній активності, сну, читанню книг та інших занять, які допомагають дітям розвиватися фізично, когнітивно, академічно і поведінково.

Чому батьки дозволяють дітям часто використовувати гаджети

Фото: Pexels

Вчені відзначили, що результати дослідження не показали прямих причин, чому одні діти використовують технології частіше, а інші – рідше. Але вони назвали гіпотези, які призводять до такої статистики:

Батьки з малозабезпечених сімей можуть давати дітям частіше використовувати технології, оскільки у них є більш високі вимоги до власного часу та ресурсів. Батьки дітей, які проявляють роздратування, можуть вдаватися до електронних пристроїв, щоб приборкати дитячі спалахи гніву. Ранній досвід расової дискримінації може привести до того, що темношкірі діти будуть часто використовувати онлайн-технології, щоб спілкуватися зі своїми однолітками і висловлювати свою расову або етнічну ідентичність.

Чому важливо дозувати використання технологій дітьми

Чим зайняти дітей, не використовуючи технології Фото: Depositphotos

Якщо немає контролю над використанням технологій дітьми, то це може перерости в проблеми в майбутньому, кажуть вчені.

Наприклад, інші дослідження показують, що дівчатка особливо схильні до шкоди через часте спілкування в соцмережах через кіберзалякування і почуття незадоволеності своїм тілом, а також через нестачу сну і спорту.

Нове дослідження показує, що дівчатка з більшою ймовірністю будуть активно використовувати до кінця початкової школи саме соцмережі. Тому обмеження їх використання в ранній період розвитку може бути особливо важливим.

Установка режиму екранного часу, допомагає дітям жити не тільки в онлайн режимі, а й займатися спортом, повноцінно спати, читати книги і спілкуватися з однолітками в реальному житті.

Також може допомогти обмеження доступу дітей до гаджетів під час виконання домашніх завдань, спільного прийому їжі і протягом години перед сном.

Залежність від гаджетів зіркових дітей – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували, чим зайняти дитину за методикою Монтессорі: 10 активностей.

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