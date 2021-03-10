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MOYO переходить на електронні чеки для доставки всіх інтернет-замовлень

Спойлер: чеки тепер можна зберігати у смартфоні

Першим з ритейлерів електроніки та побутової техніки MOYO запровадив електронні фіскальні чеки для доставки інтернет-замовлень по всій Україні. Це результат колаборації мережі з компанією Checkbox.

Раніше жодна покупка не обходилася без настановчої фрази: "Зберігайте паперовий чек". Люди б раді, але папірець (навіть важливий) — річ, яку надто легко загубити.

При виборі техніки та електроніки друкований чек завжди був своєрідною гарантією того, що за потреби товар замінять, відремонтують та нададуть будь-який інший сервіс.

Що ж, тепер клієнтам MOYO це можна отримати і без зайвих папірців. Адже, першою з ритейлу техніки та електроніки, мережа перейшла на електронні чеки для доставки всіх інтернет-замовлень.

Перевірити це дуже просто:

заходьте на moyo.ua;

обирайте товари на будь-який смак та бюджет;

вказуйте зручний спосіб оплати та доставки в будь-яке місто;

при отриманні — ловіть e-mail або смс із офіційним фіскальним чеком.

Поціновувачам олдскульної схеми теж не варто перейматися: за проханням звичайний чек завжди можна швидко роздрукувати.

Погодьтеся, замовляючи товари онлайн, люди найменше хочуть колекціонувати стоси паперових документів. Тож аби спростити життя своїм клієнтам, MOYO інтегрував програмний РРО від компанії Checkbox.

На ринку такий проєкт з’явився вперше. Тому спробуємо трохи пояснити, як він працює: після підтвердження отримання товару спеціально розроблена система автоматично формує фіскальний чек та надсилає його електронну версію смс-повідомленням або на e-mail покупця.

Попри всі стереотипи та побоювання, електронний фіскальний чек цілком безпечний. Тож якщо після придбання товару, у клієнта виникнуть будь-які питання — достатньо буде лише відшукати чек у смартфоні. Це ж так просто.

Крім того, MOYO, одним із перших, відходить і від традиційних банківських терміналів для оплати. Сьогодні всі кур’єри власної служби доставки MOYO мають при собі новітні POS-термінали з додатком Ukey. Він розроблений окремою командою спеціалістів у технічному партнерстві із Checkbox.

Checkbox — проєкт, реалізований Дмитром Дубілетом та Андрієм Суховим з командою розробників. Це програмна каса, яка дозволяє замінити класичні касові апарати, значно спрощує та комплексно вирішує питання фіскалізації для будь-якого сегмента бізнесу.

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