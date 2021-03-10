Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua
Актуально

MOYO переходить на електронні чеки для доставки всіх інтернет-замовлень

Сьогодні, 09:45

Спойлер: чеки тепер можна зберігати у смартфоні

Першим з ритейлерів електроніки та побутової техніки MOYO запровадив електронні фіскальні чеки для доставки інтернет-замовлень по всій Україні. Це результат колаборації мережі з компанією Checkbox.

Раніше жодна покупка не обходилася без настановчої фрази: "Зберігайте паперовий чек". Люди б раді, але папірець (навіть важливий) — річ, яку надто легко загубити.

При виборі техніки та електроніки друкований чек завжди був своєрідною гарантією того, що за потреби товар замінять, відремонтують та нададуть будь-який інший сервіс.

Що ж, тепер клієнтам MOYO це можна отримати і без зайвих папірців. Адже, першою з ритейлу техніки та електроніки, мережа перейшла на електронні чеки для доставки всіх інтернет-замовлень.

Перевірити це дуже просто:

  • заходьте на moyo.ua;
  • обирайте товари на будь-який смак та бюджет;
  • вказуйте зручний спосіб оплати та доставки в будь-яке місто;
  • при отриманні — ловіть e-mail або смс із офіційним фіскальним чеком.

Поціновувачам олдскульної схеми теж не варто перейматися: за проханням звичайний чек завжди можна швидко роздрукувати.

Погодьтеся, замовляючи товари онлайн, люди найменше хочуть колекціонувати стоси паперових документів. Тож аби спростити життя своїм клієнтам, MOYO інтегрував програмний РРО від компанії Checkbox.

На ринку такий проєкт з’явився вперше. Тому спробуємо трохи пояснити, як він працює: після підтвердження отримання товару спеціально розроблена система автоматично формує фіскальний чек та надсилає його електронну версію смс-повідомленням або на e-mail покупця.

Попри всі стереотипи та побоювання, електронний фіскальний чек цілком безпечний. Тож якщо після придбання товару, у клієнта виникнуть будь-які питання — достатньо буде лише відшукати чек у смартфоні. Це ж так просто.

Крім того, MOYO, одним із перших, відходить і від традиційних банківських терміналів для оплати. Сьогодні всі кур’єри власної служби доставки MOYO мають при собі новітні POS-термінали з додатком Ukey. Він розроблений окремою командою спеціалістів у технічному партнерстві із Checkbox.

Checkbox — проєкт, реалізований Дмитром Дубілетом та Андрієм Суховим з командою розробників. Це програмна каса, яка дозволяє замінити класичні касові апарати, значно спрощує та комплексно вирішує питання фіскалізації для будь-якого сегмента бізнесу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
касовий апарат чеки смартфони РРО MOYO
Реклама

Новини партнерів

Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Девушка-боец UFC из Украины показала откровенное фото
Девушка-боец UFC из Украины показала откровенное фото
Голливуд отдыхает: самые красивые турчанки из сериалов
Голливуд отдыхает: самые красивые турчанки из сериалов
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото

Популярні статті

Вчора, 18:50Зірково

Сергій Притула йде з українського шоу, яке фінансує Росія

Вчора, 18:06Смачно

Як приготувати спаржу: 5 рецептів смачних весняних блюд

Вчора, 13:45Зірково

Андрій Данилко видав інтимний секрет Ірини Білик

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 9 березня: на Рака чекають несподіванки, а Леви будуть сповнені енергії

8 березняЗірково

"А була така любов": Кіркорова розкритикували за те, що він не привітав Пугачову з 8 Березня

8 березняСмачно

Масляна-2021: ТОП-5 рецептів несолодких начинок для млинців

8 березняФаново

Привітання з Масляною-2021: найкращі листівки, вірші і короткі смс

8 березняЗірково

Єлизавета II виступила зі зверненням перед інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл

8 березняЗірково

Головне з інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл Опрі Вінфрі

8 березняСмачно

Чому на Масляну печуть млинці: історія і традиції свята

8 березняEvents

З Масляною: яскраві картинки, листівки і привітання

8 березняПсихо

Прикольний гороскоп на сьогодні 8 Березня для жінок: у Близнят все двоїться, але Стрільці не промахнуться

7 березняФаново

Масляна-2021: привітання та листівки

7 березняФаново

Вірші на 8 Березня: короткі й оригінальні смс

7 березняEvents

Коли буде Масляна-2021: точна дата і як відзначається Сирний тиждень

7 березняEvents

Яскраві листівки з 8 Березня-2021: привітання, вірші і картинки

Новини партнерів

Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Американская волейболистка, у которой лето длится круглый год
Американская волейболистка, у которой лето длится круглый год
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Правда, что витамин D при ковиде помогает? Какую дозу принимать?
Правда, что витамин D при ковиде помогает? Какую дозу принимать?
Популярный курорт Шарм-эль-Шейх огородили бетонным забором
Популярный курорт Шарм-эль-Шейх огородили бетонным забором
Супругу Фигу не отличить от дочери: хороша не по годам
Супругу Фигу не отличить от дочери: хороша не по годам

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти