Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

LG Electronics может прекратить выпуск навороченных смартфонов

Сегодня, 14:41

В компании уже который год прослеживается убыток относительно продаж смартфонов

LG Electronics Inc. все еще размышляет о судьбе своего убыточного мобильного бизнеса. Об этом сообщили в понедельник инсайдеры отрасли, пишет "The Korea Bizwire".

Мобильный бизнес LG находится в минусе со второго квартала 2015 года. В прошлом году совокупные операционные убытки компании достигли почти 5 триллионов вон, а это около 4,4 миллиардов долларов США.

Аналитики предсказывают, что LG либо закроет, либо продаст свой мобильный бизнес, либо, по крайней мере, сократит его.

Смартфоны LG
Смартфоны LG
Фото: Unsplash

Эксперты говорят, что в данный момент сложно продать весь мобильный бизнес, как и частичную продажу подразделения.

LG, когда-то занимавший третье место в мире по производству мобильных телефонов, как сообщается, вела переговоры с Vingroup из Вьетнама и Volkswagen из Германии, но, по мнению отраслевых обозревателей, не смогла добиться заметного прогресса.

Поскольку план реструктуризации мобильного бизнеса LG, по-видимому, действует в течение двух месяцев, отраслевые специалисты по отслеживанию теперь предполагают, что компания больше склоняется к варианту закрытия мобильного подразделения.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что WhatsApp исчезнет со смартфонов.

Также мы писали о том, что гаджеты подслушивают разговоры украинцев.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
MOYO переходит на электронные чеки для доставки всех интернет-заказов Умные часы и фитнес-трекеры: кому и как помогают эти гаджеты и стоит ли их покупать Частое использование гаджетов маленькими детьми негативно влияет на их развитие – исследование Samsung показал линейку Galaxy S21, и они невероятны
гаджеты смартфоны LG
Реклама

Новости партнеров

Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 11:25Events

40 святых 2021: самая сильная молитва

Сегодня, 06:10Фаново

Праздник 40 святых: что можно и нельзя делать

Сегодня, 05:23Психо

Гороскоп на сегодня 22 марта: у Весов закончится энергия, а Скорпионам нужно заняться планированием

Вчера, 12:46Events

40 святых-2021: дата, приметы, история и значение праздника

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 21-27 марта: все знаки зодиака

Вчера, 05:25Психо

Гороскоп на сегодня 21 марта: Овнам нужно заняться творчеством, а Тельцов ждет напряженный день

Вчера, 00:00Звездно

Данилко приставал к Циклопу, а Носорог украл Полякову: как прошел девятый выпуск "Маски"

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" рассекретили Буряка

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" впервые выступил Ворон: какая звезда скрывалась в этом костюме

20 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 20 марта: Водолеи заработают много денег, а Рыбам нужно побыть наедине

19 мартаВкусно

Как сварить вкусную рассыпчатую перловку

19 мартаФаново

Весеннее равноденствие в 2021 году: интересные приметы дня

19 мартаПсихо

Как научиться быть счастливым каждый день: 7 простых шагов

19 мартаВкусно

С чем нужно есть творог – 4 полезных сочетания

19 мартаЗвездно

5 фильмов о счастье, которые повысят ваш уровень серотонина

19 мартаEvents

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2021 году

Новости партнеров

Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять