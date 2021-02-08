Розумні годинники і фітнес-трекери: кому і як допомагають ці ґаджети і чи варто купувати їх
Журналісти "Сьогодні" з'ясували, як використовувати новинки техніки з користю
Розумні годинники та фітнес-трекери можуть вимірювати пульс, порахувати калорії та кроки, зроблені вами упродовж дня. Кому і як допомагають ці сучасні ґаджети й чи можна довіряти їхнім показниками, з'ясували журналісти "Сьогодні".
Майже у кожного другого співробітника ньюзруму наших телеканалів "Україна" та "Україна 24" на руці є сучасний девайс.
"У мене цукровий діабет. У годинник вбудований сенсор, що вимірює рівень цукру в крові у режимі 24/7. Показник виводиться відразу на годинник. Це дуже зручно, щоб постійно не виймати телефон", – розповідає журналістка Марія Бунякіна.
Тримає своє здоров'я під контролем і журналіст Едуард Ганішевський. "У мене пару років тому були проблеми зі спиною. Лікар постановила вісім кілометрів на день ходити. Так я можу контролювати відстань", – пояснює свій вибір Едуард.
А ось телеведуча Юлія Глушко у показник калорій на "розумному годиннику" не вірить. "Вірю тільки у кроки і пульс. Наприклад, ми каталися на лижах, і мені відразу показало, скільки ми проїхали кілометрів", – додає вона.
У редактора телеканалу "Україна 24" Влада Грузинського є спортивно-туристичний годинник останньої моделі з функцією вимірювання сатурації. Для Влада це важливо, адже він бігає марафони, плаває і ходить у тренажерний зал.
"Якщо сатурація менше 93-х або 94-х, за протоколами, то це означає, що я взагалі мертвий. Також тут є пульсовая оксиметрія – вона стежать за рівнем кисню у крові. Але я розумію, що тут дуже велика похибка", – ділиться Влад.
Один важливий нюанс: щоб девайс працював коректно, його потрібно правильно налаштувати.
"Обов'язково вказати стать, вагу, ріст і вік, оскільки від цього залежать пульсові зони", – радить спортсменка Тетяна Фісенко.
Виробники ж гарантують, що датчики на фітнес-браслетах і смарт-годинах безпечні для здоров'я, а електронне випромінювання – незначне. Однак повноцінного медичного обстеження вони не замінять.
"При задовільному стані пацієнта, показники швидше за все будуть адекватними. При критичному – не завжди", – стверджує лікар-анестезіолог Сергій Дубров.
Якщо ви плануєте придбати "розумний годинник", то майте на увазі, що цінова політика на них, як правило, буває дуже різною. Найдешевші фітнес-браслети коштують триста гривень, а найдорожчі смарт-годинники – півтори тисячі доларів. Але ціна переважно впливає на різноманітність функцій, а не на точність.
Нагадаємо, раніше власникам Apple Watch повернули заборонений застосунок. До того ж, ми розповідали, як чоловік зганьбився на роботі через розумний годинник.
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