Розумні годинники і фітнес-трекери: кому і як допомагають ці ґаджети і чи варто купувати їх

Журналісти "Сьогодні" з'ясували, як використовувати новинки техніки з користю

Розумні годинники та фітнес-трекери можуть вимірювати пульс, порахувати калорії та кроки, зроблені вами упродовж дня. Кому і як допомагають ці сучасні ґаджети й чи можна довіряти їхнім показниками, з'ясували журналісти "Сьогодні".

Майже у кожного другого співробітника ньюзруму наших телеканалів "Україна" та "Україна 24" на руці є сучасний девайс.

"У мене цукровий діабет. У годинник вбудований сенсор, що вимірює рівень цукру в крові у режимі 24/7. Показник виводиться відразу на годинник. Це дуже зручно, щоб постійно не виймати телефон", – розповідає журналістка Марія Бунякіна.

Журналістка Марія Бунякіна

Фото: телеканал "Україна"

Тримає своє здоров'я під контролем і журналіст Едуард Ганішевський. "У мене пару років тому були проблеми зі спиною. Лікар постановила вісім кілометрів на день ходити. Так я можу контролювати відстань", – пояснює свій вибір Едуард.

Журналіст Едуард Ганішевський

Фото: телеканал "Україна"

А ось телеведуча Юлія Глушко у показник калорій на "розумному годиннику" не вірить. "Вірю тільки у кроки і пульс. Наприклад, ми каталися на лижах, і мені відразу показало, скільки ми проїхали кілометрів", – додає вона.

Телеведуча Юлія Глушко

Фото: телеканал "Україна"

У редактора телеканалу "Україна 24" Влада Грузинського є спортивно-туристичний годинник останньої моделі з функцією вимірювання сатурації. Для Влада це важливо, адже він бігає марафони, плаває і ходить у тренажерний зал.

"Якщо сатурація менше 93-х або 94-х, за протоколами, то це означає, що я взагалі мертвий. Також тут є пульсовая оксиметрія – вона стежать за рівнем кисню у крові. Але я розумію, що тут дуже велика похибка", – ділиться Влад.

Редактора телеканалу "Україна 24" Влад Грузинський

Фото: телеканал "Україна"

Один важливий нюанс: щоб девайс працював коректно, його потрібно правильно налаштувати.

"Обов'язково вказати стать, вагу, ріст і вік, оскільки від цього залежать пульсові зони", – радить спортсменка Тетяна Фісенко.

Виробники ж гарантують, що датчики на фітнес-браслетах і смарт-годинах безпечні для здоров'я, а електронне випромінювання – незначне. Однак повноцінного медичного обстеження вони не замінять.

"При задовільному стані пацієнта, показники швидше за все будуть адекватними. При критичному – не завжди", – стверджує лікар-анестезіолог Сергій Дубров.

Лікар-анестезіолог Сергій Дубров

Фото: телеканал "Україна"

Якщо ви плануєте придбати "розумний годинник", то майте на увазі, що цінова політика на них, як правило, буває дуже різною. Найдешевші фітнес-браслети коштують триста гривень, а найдорожчі смарт-годинники – півтори тисячі доларів. Але ціна переважно впливає на різноманітність функцій, а не на точність.

Найдорожчі смарт-годинники коштують півтори тисячі доларів

Фото: телеканал "Україна"

Нагадаємо, раніше власникам Apple Watch повернули заборонений застосунок. До того ж, ми розповідали, як чоловік зганьбився на роботі через розумний годинник.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися