У смартфонах на Android відбулися глобальні збої

Проблема з WebView викликала деякі збої в застосунках на Android

23 березня в усьому світі стався збій у роботі застосунків на смартфонах, які працюють на Android. Вже з'ясувалося, що проблема ця масова і не залежить від виробника гаджета. Навіть з'явилися підказки, як вирішити проблему.

Про це повідомляє Zeebiz.com.

У вівторок, 23 березня, власники смартфонів, що працюють на Android, зіткнулися з проблемою, що багато програм просто перестали запускатися. Були ситуації, коли застосунок таки запускався, але потім відразу злітав. Уже відомо, що від виробника смартфонів це не залежить. Поки що зрозуміло лише одне: багато програм не працюють, якщо в них залучені сервіси Google.

Пізніше виявилося, що проблема нібито полягала в останньому оновленні компонента WebView, а саме він відповідає за запуск сайтів у Chrome.

Фото: 9to5google.com

Фахівці навіть давали поради, що потрібно просто зайти в Play Маркет і оновити Android System WebView і браузер Chrome.

Пізніше в Google запевнили, що вирішили всі проблеми з WebView. Також у корпорації підтвердили, що оновлення системи Android WebView і Google Chrome через Google Play тепер має вирішити цю проблему. А ще в Google підтвердили, що деякі користувачі не могли навіть скористатися Gmail.

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