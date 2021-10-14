Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Чи буде тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покрова-2021 👑 Міс Україна: фото

Ресторан в небі

Весільні тренди

Відпочинок в Єгипті

Міс Україна

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 14 жовтня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
14 жовтня, 07:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скріншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 14 жовтня.

  • Цифра дня – 11,
  • Колір дня – помаранчевий,
  • Число удачі – 2.

У головних плюси дня – сміливість, сила духу, при цьому мінуси дня несуть диктат і плагіат. В основі дня – неспішність і раціоналізм.

Реклама

У питаннях краси і фітнесу – йога і медитації, у стосовно здоров'я уразливі печінку і очі. Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій – нестандартні рішення і раціоналізм.

Також сьогодні Місяць знаходиться в знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть. Це Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні. Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 11-17 жовтня.

Реклама

Але вже завтра настане день енергії і активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане. Тому не забувайте дбати про своє здоров'я і користуватися моментом.

Нагадаємо, що раніше ми писали поради від доктора Комаровського, як правильно вимірювати тиск.

Реклама

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Приділіть вранці 5 хвилин обличчю
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Найближчі події

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
MUST HAVE
Beauty-новинки по догляду за волоссям
Придбати
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 головних концертів жовтня
Меган Фокс та Машин Ган Келлі для GQ Style
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
11 - 17 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як з'їздити у Будапешт недорого
Реальні ціни
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти