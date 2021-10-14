Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 14 жовтня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скріншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 14 жовтня.

Цифра дня – 11,

Колір дня – помаранчевий,

Число удачі – 2.

У головних плюси дня – сміливість, сила духу, при цьому мінуси дня несуть диктат і плагіат. В основі дня – неспішність і раціоналізм.

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У питаннях краси і фітнесу – йога і медитації, у стосовно здоров'я уразливі печінку і очі. Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій – нестандартні рішення і раціоналізм.

Також сьогодні Місяць знаходиться в знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть. Це Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні. Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 11-17 жовтня.

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Але вже завтра настане день енергії і активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане. Тому не забувайте дбати про своє здоров'я і користуватися моментом.

Нагадаємо, що раніше ми писали поради від доктора Комаровського, як правильно вимірювати тиск.