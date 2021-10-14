Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 14 октября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 14 октября.

Цифра дня – 11,

Цвет дня – оранжевый,

Число удачи – 2.

В главных плюсах дня – смелость, сила духа, при этом минусы дня несут диктат и плагиат. В основе дня – неспешность и рационализм.

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В вопросах красоты и фитнеса – йога и медитации, в отношении здоровья уязвимы печень и глаза. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций – нестандартные решения и рационализм.

Также сегодня Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – первая четверть. Это Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни. Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 11-17 октября.

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Но уже завтра наступит день энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное. Поэтому не забывайте заботиться о своем здоровье и пользоваться моментом.

Напомним, что ранее мы писали советы от доктора Комаровского, как правильно измерять давление.