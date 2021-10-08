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Місячний календар на тиждень 11-17 жовтня 2021 року

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
8 жовтня, 15:50
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Згідно з місячним календарем, найбільш небезпечними, безрозсудними, негативними і провокаційними днями тижня будуть вівторок і четвер.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Докладний місячний календар на середину жовтня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 11-17 жовтня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 11-17 жовтня 2021 року

  • 11 жовтня, понеділок – 6-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – молодик. День самоти і смирення, коли протипоказано скаржитися на життя й обставини.

  • 12 жовтня, вівторок – 7-й місячний день.

Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – молодик. Провокаційний день, не піддавайтеся бажанням говорити зайве і здійснювати необдумані вчинки.

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  • 13 жовтня, середа – 8-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть о 6:26. День покаяння у власних гріхах, прощення образ і чужих недоліків.

  • 14 жовтня, четвер – 9-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні.

  • 15 жовтня, п'ятниця – 10-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Водолій. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії та активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

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  • 16 жовтня, субота – 11-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, в який важливо тримати емоції під контролем.

  • 17 жовтня, неділя – 12-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Риби. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя і співчуття, які повернуться до вас сторицею.

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Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на жовтень 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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