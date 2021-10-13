Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова

Ресторан в небі

Тренди 2022

Відпочинок в Єгипті

Міс Україна

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 13 жовтня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
13 жовтня, 07:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова / Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 13 жовтня.

  • Цифра дня – 10,
  • Колір Дня – червоний,
  • Число удачі – 1.

Серед головних плюсів дня інтуїція, чарівність і раціоналізм. Водночас мінуси дня несуть емоційну нестабільність і гординю. В основі дня стійкість і цілеспрямованість.

Реклама

У питаннях краси та фітнесу дихальні вправи і йога, щодо здоров'я бронхи і горло. Завершуючи прогноз темою бізнесу таінвестиції, зустрічі та налагодження зв'язків.

Сьогодні можна розслабитися, а завтра будьте уважні, згідно з місячним календарем, найбільш небезпечним, безрозсудним, негативним і провокаційним днем тижня буде також четвер. Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – молодик. Також нагадаємо, що ми писали про те, що ретроградний Меркурій буде на нас впливати до кінця цього тижня і як йому протистояти.

Реклама

А ще, якщо хочете зробити ваші відносини незабутніми, дізнайтеся про 10 інтим-іграшок , Які повинна спробувати кожна кілька.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Приділіть вранці 5 хвилин обличчю
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Найближчі події

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
MUST HAVE
Beauty-новинки по догляду за волоссям
Придбати
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 головних концертів жовтня
Меган Фокс та Машин Ган Келлі для GQ Style
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як з'їздити у Будапешт недорого
Реальні ціни
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти