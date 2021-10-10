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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Гороскоп на тиждень 11-17 жовтня: всі знаки зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
10 жовтня, 07:45
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Астрологічний прогноз на 11-17 жовтня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

На наступному тижні у людей спостерігатиметься підвищене почуття обов'язку і відповідальності, а також прагнення міркувати логічно, відкидаючи зайвий романтизм.

Зате до вихідних, навпаки, потягне в романтику і мрійливість. Підвищується віра в чудеса і казки, і ми легше ведемося на обман.

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Гороскоп на тиждень 11-17 жовтня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Непоганий і плідний тиждень чекає на Овнів. Від самого початку семиденного періоду ви здатні легко і правильно розпоряджатися своїми активами , готувати плани на майбутнє і пожинати плоди минулого. Не варто в ці сприятливі і вдалі дні лінуватися – ви ризикуєте втратити свій шанс, який випадає не часто.

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Гороскоп на тиждень 11-17 жовтня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

У Тельців очікується розмірений, спокійний і особливо нічим не видатний тиждень. Можливі незначні проблеми вівторка вам будуть не страшні, бо ви легко з ними впораєтеся і знайдете спільну мову з оточуючими . У вихідні вас здолають лінь і розслабленість – можете їм не противитися.

Гороскоп на тиждень 11-17 жовтня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

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У Близнят намічається період активних і приємних сімейних турбот . Завдяки бадьорого стану духу в четвер все, що ви напланували, буде легко здійснюватися. Готуйтеся до нових знайомств – вони принесуть задоволення. Намагайтеся повноцінно відпочивати від роботи – тоді вона буде вам в задоволення.

Гороскоп на тиждень 11-17 жовтня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Зірки радять Ракам не тримати в собі цінні ідеї , а активно ділитися своїми міркуваннями з керівництвом або друзями. Тоді ваші плани та ідеї будуть реалізовуватися набагато легше і більш плідно. У середу остерігайтеся сімейних непорозумінь з чоловіком – конфронтація нікому з вас не принесе радості.

Гороскоп на тиждень 11-17 жовтня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Занадто агресивних Левів наступного тижня будуть чекати проблеми на роботі і в особистому житті. Найчастіше включайте почуття такту і не забувайте дарувати компліменти – тоді ви знову знайдете повагу в суспільстві. Вівторок буде сприятливим днем для вирішення питань у різних сферах життя – так що зберіться.

Гороскоп на тиждень 11-17 жовтня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Дівам варто уникати непотрібних контактів і нав'язливих розмов, інакше ви ризикуєте нарватися на критику на свою адресу. Щоб заспокоїтися і зняти дратівливість, намагайтеся частіше проводити час на самоті і займатися улюбленою справою – у цьому разі ваша енергія і сили швидше відновляться.

Гороскоп на тиждень 11-17 жовтня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

У Терезів весь наступний тиждень буде наповнений активною діяльністю . Уже в понеділок ви будете в змозі переробити стільки справ, що інші просто не будуть за вами встигати. Це може викликати заздрість. Зате ваше вміння міркувати приведе у захват оточуючих, завдяки чому ви багато чого досягнете в бізнесі.

Гороскоп на тиждень 11-17 жовтня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Скорпіонам у четвер бажано шукати можливі творчі підходи до вирішення питань, що виникли, і не тікати від своїх робочих обов'язків. У цьому випадку на вас чекає грошова винагорода і особистісне зростання. Також вас очікує серйозна боротьба з власною лінню. Зате вас порадують перемоги в особистому житті.

Гороскоп на тиждень 11-17 жовтня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень стане відповідальним і важливим періодом для подальшого успіху Стрільців. У середу постарайтеся максимально виконати взяті на себе зобов'язання, інакше вам не уникнути покарання. Але зате і нагорода за хорошу працю не змусить себе довго чекати. Взаємовідносини з оточуючими будуть позитивними.

Гороскоп на тиждень 11-17 жовтня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Початок наступної семиденки для представників знака Козоріг буде більш приємним, ніж її закінчення. Так що на понеділок і вівторок варто запланувати вирішення важливих питань і поквапитися з виконанням даних обіцянок. У вихідні дні, на жаль, очікуються зіпсовані відносини і поганий настрій.

Гороскоп на тиждень 11-17 жовтня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У Водоліїв наступного тижня почуття обов'язку і відповідальності буде просто зашкалювати. Причому як в одну, так і в інший бік. Ви готові за дрібниці чіплятися до колег і членів сім'ї, але це зовсім не додасть радості у ваших стосунках. В недалекому майбутньому очікуються позитивні зміни на роботі.

Гороскоп на тиждень 11-17 жовтня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Тиждень, що починається, для Риб буде сповнений інтересом до навчання і отримання нових знань. У четвер ваша врівноваженість і спокій у гарячих дискусіях принесе вам повагу співрозмовників. Не можна бути надто довірливими, бо великий ризик обману, злодійства або шантажу.

Дивіться відео гороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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