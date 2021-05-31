ТОП-5 правил, як реагувати на хейтерів у соцмережах

Намагайтеся не брати все близько до серця, а також перевіряти помилки в тексті перед відправленням

Як правильно реагувати на хейтерів в соцмережах Фото: Pexels

Соцмережі стали невід'ємною частиною нашого життя. І чим більше ваша популярність і кількість підписників, тим більше хейту з'являється під вашими дописами. Незнайомі люди починають писати гнівні, а часом і непристойні коментарі, часто з нецензурною лексикою і порушуючи всі особисті кордони. Ми поспілкувалися з психологом Анною Литвинчук і з'ясували, як правильно реагувати на хейтерів у соцмережах і зберегти свою нервову систему.

Практикуючий психолог Анна Литвинчук Фото: пресслужба

Правило 1. Не беріть все близько до серця

Не варто сприймати все, що відбувається в соцмережах,аж надто близько до серця. Пам'ятайте, що ваші нерви і гарний настрій важливіші за будь-яку суперечку. Щойно відчуваєте, що починаєте нервуватися і злитися – закривайте додаток і вимикайте телефон. Адже в такому стані вам буде складно адекватно оцінити ситуацію і не спровокувати ще більшу дискусію, написавши те, про що потім можете пошкодувати.

Правило 2. Перевіряйте повідомлення на помилки

Перед тим, як відправити повідомлення, уважно його перечитайте, і можна навіть кілька разів, паралельно перевіряючи на орфографію і сприйняття – чи не несе інформація двозначності або образи.

Граматичні помилки – дуже популярна зачіпка для хейтера, і тут складно виправдатися. Тому: не можете писати грамотно – не пишіть взагалі або використовуйте спеціальні програми для перевірки тексту.

Правило 3. Будьте ввічливі

Важливо навчитися розрізняти грубість, хамство і об'єктивну критику. Кожна людина може помилитися, і ви не виняток. Тому, якщо ви не врахували якийсь факт або щось забули, а вам зробили зауваження в адекватній формі, просто подякуйте критику, наприклад, словами: "Так, дійсно, не врахувала цього – буду мати на увазі", "Подумаю про це, дякую за зауваження".

Правило 4. Не розводьте срач в коментарях

Самі не розводьте в коментарях срач, тикаючи пальцем туди, де вам нагрубили. Не перетворюйте вашу переписку на доказ того, що вас образили. Інакше тривалої дискусії не уникнете.

Правило 5. Адекватно оцінюйте ситуацію

Читаючи гнівні коментарі, потрібно завжди пам'ятати, що прояв грубості – це насамперед доказ того, що у людини просто немає гідних аргументів. Тому намагайтеся адекватно оцінити ситуацію, те, що ви написали, і те, що пишуть вам, а потім застосовуйте правило 1 із цього списку і живіть спокійно.

Раніше ми з'ясували 5 способів розслабитися, як герої улюблених фільмів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися