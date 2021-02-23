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Софія Стужук відповіла хейтерам кадром своїх апетитних сідниць: "Наскільки ж це гидко"

Сьогодні, 15:15

Блогерка обурилася на підписників, які таємно знімають її з невдалих ракурсів

Блогерка-мілліонніца Софія Стужук, яка раніше зізналася, чи завела нові стосунки після смерті чоловіка від коронавірусу, обурилася через "папараці". Зараз дівчина з дітьми відпочиває в Дубаї та регулярно проводить час на сонячному пляжі в купальнику, демонструючи свою фігуру. Як виявилося, в цей час деякі підписники Софії таємно знімають її з незвичайних ракурсів і поширюють кадри соцмережами. Це обурило блогерку, адже фотографії показують, як вона поправилась.

Софія Стужук записала серію відео в Instagramstories і заявила, що відкрита до своїх підписників і завжди рада з ними фотографуватися, навіть якщо має поганий вигляд. Своє збільшення у вазі за останній рік дівчина не приховує і постійно показує, як вона виглядає насправді.

"Але ось це катастрофічне нахабство, що мене вже стільки разів на відпочинку фотографували та знімали з боку. Я це бачу, і найжахливіше, що ви ж розумієте і знаєте, що у мене зараз це болить, що я собою незадоволена. Мені самій не подобається, як я виглядаю, і мені самій від цього не комфортно. Але ви берете фотографуєте і викладаєте в паблік. Наскільки ж це гидко", – звернулася до підписників Софія Стужук.

Софія Стужук обурилася через папараці
Відео: instagram.com/sofia_stuzhuk/

У підсумку Софія Стужук вирішила відповісти хейтерам, публікуючи свої фото з вдалих ракурсів. І в завершенні відео блогерка блиснула підтягнутими сідницями.

Скріншот Instagram

Раніше Софія зізналася, скільки зайвих кілограмів набрала.

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