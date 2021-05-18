5 способів розслабитися, як герої улюблених фільмів

Беріть приклад з Керрі Бредшоу, Елізабет Гілберт і Шеріл Стрейд – головних героїнь відомих стрічок

5 способів розслабитися, як герої улюблених фільмів Фото: скриншот

Вівторок, а ви вже втомилися? Таке буває, коли ви працюєте без відпочинку, давно не були у відпустці або просто банально втомилися. Але ви тримайтеся, а ще краще – відпочиньте! Беріть приклад з героїв улюблених фільмів і розслабляйтеся.

1. Влаштуйте шопінг, як у фільмі "Секс у великому місті"

Нарешті карантин з його обмеженнями закінчився і можна влаштувати собі шопінг не тільки онлайн, а й піти в реальний магазин. Там можна помацати тканину навпомацки, зайти в примірювальну, а потім з подругами відсвяткувати свої покупки за келишком білого сухого на літній терасі. Такий спосіб розслабитися дуже імпонує Кері Бредшоу – головній героїні фільму "Секс у великому місті".

2. Влаштуйте дегустацію смачних страв, як у фільмі "Їсти, молитися, кохати"

Головна героїня подорожувала по світу – чого тільки варта її поїздка в Італію. Паста, круасани, піца, кава, вино – все це дуже апетитно поїдала Джулія Робертс, яка зіграла головну героїню.

Виберіть хороший ресторан, замовте кілька нових для вас страв і неспішно насолоджуйтеся їх смаком, під хороші розмови з приємною для вас людиною.

3. Подорожуйте, як у фільмі "Дика"

Через особисті проблеми головна героїня фільму, яку зіграла Різ Візерспун, вибрала подорож на самоті. І вибір її впав не на Мальдіви, щоб лежати і засмагати, а на похід з рюкзаком в досить складну і навіть небезпечну дорогу. Це дало їй можливість прочистити голову і повернутися додому оновленою.

Є можливість – летіть на море: засмагати, купатися чи бродити по незвіданим вуличках. Якщо полетіти не вийде – влаштуйте подорож по своїй країні на вихідні або хоча б просто виберіться в парк, ліс і прогуляйтеся як слід на свіжому повітрі, щоб підживити мозок киснем і відпочити морально.

4. Читайте, як герой фільму "Читець"

Протягом усього фільму з'являються книги, серед яких Толстой, Чехов, Марк Твен. Молодий хлопець читає їх вголос своїй коханій, яка на 20 років старша за нього, але не знає грамоти.

Читання допомагає відпочити і відволіктися, головне – вибрати свого автора і свій твір. Книга може бути паперовою, електронною та навіть в аудіофрматі – є з чого вибрати. Шукайте свій твір, занурюйтесь в нього і відпочивайте.

5. Займіться сексом, як у фільмі "Секс по дружбі"

Головні герої фільму – молоді і незалежні, у яких є все, крім постійних партнерів. Тому вони прийняли рішення займатися сексом один з одним без зобов'язань і тоді, коли їм цього захочеться. І у них здорово виходило реалізувати цю ідею!

Близькість допомагає не тільки розслабитися, але і отримати хороший заряд позитивних емоцій. Ну і ще одним плюсом сексу є фізична активність, яка нікому не завадить!

Тим часом ми з'ясували 7 практик, щоб швидко знизити рівень стресу.

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