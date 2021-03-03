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Скільки грошей потрібно, щоб відкрити бізнес під час пандемії

Сьогодні, 18:33

Ділимося надихаючими історіями

Раніше наша героїня була журналісткою, але вирішила – хоче іншого. І серед старих кварталів біля Майдану Незалежності півтора роки тому відкрила власний бар. А інша наша героїня ризикнула і між локдаунами з чоловіком відкрили кав'ярню. Новини "Сегодня" продовжують розповідати про те, як створити власний бізнес, замість того щоб їхати на заробітки. Про історію успіху далі в сюжеті Павліни Василенко.

Сюжет Павліни Василенко, Олексія Продайвода, Юрія Коваленка і Олександра Павленка
Відео: Сьогодні

Власниця ретро-бару Тетяна Овіннікова свій маленькй заклад називає інтелігентною рюмочною. Створювала бар для зустрічей з друзями. Ретро-інтер'єр придумала і втілила сама.

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"Я барахольщіца, мене напевно знають вже на всіх барахолках. Я збираю там все це ретро ", – розповідає Тетяна.

Щоб відкрити бар серед старих кварталів столиці, Тетяна брала в борг у друзів, тому що банки кредитів не давали.

"У мене луганська прописка, а Луганськ в окупації. Тут я знімаю квартиру, тому я неблагонадійний людина на думку банківської системи", – зізнається героїня.

Її бар витримав два локдауни. Прибуток невеликий, вистачає на оренду житла, і почала борги віддавати. Журналістику на власний бізнес Тетяна змінила лише з другої спроби. Спочатку шила сумки, тепер вітає гостей в затишному барі, як і хотіла.

Фото: Pinterest

"Треба це любити. Треба хотіти це робити, інакше краще не робити. 300 тисяч – цього з головою вистачить, якщо ти починаєш свій мікро-бізнес ", – сказала Тетяна.

Еліна Бут свою кав'ярню відкрила між локдаунами. Мрія про власну справу виникла спонтанно, коли гуляла з дитиною і захотіла смачної кави.

"Подумала, чому я сама не можу продавати смачну каву?" – зізналася героїня.

Разом з чоловіком вони таємно від батьків зняли приміщення і почали робити ремонт. Еліна малювала ескізи, а чоловік втілював в життя. Меблі в кав'ярні зроблена власноруч.

"Ми знайшли вихід – палети! Удома чоловік вже скручував, ми лакували і сушили ", – каже Еліна

Як варити смачний напій – навчила невістка, а кавову машину взяли в оренду. На все витратили приблизно 60 000 гривень.

"У перші місяці у нас вже був прибуток. Я отримувала свою зарплату і ми на неї жили. Ми в плюсі, але чи ми відбили всю суму – це можна буде сказати тільки через рік", – ділиться Еліна.

Фото: Pinterest

Її робочий день триває по 12 годин, але каже – це зовсім інше відчуття, коли сам собі господар. Хоче розширити асортимент, зробити літній майданчик і в кінці кінців оформити вивіску.

"Я вважаю, що кав'ярня це найдешевше вкладення. Кщо смачна кава- люди йтимуть", – каже власниця кав'ярні.

І Еліна в Переяславі, і Тетяна в Києві говорять – зараз на розвиток бізнесу через карантин складно заробити. А підприємцям-початківцям рекомендують запастися терпінням. Великих прибутків на маленькому барі або кафе швидко чекати не варто.

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бізнес Сегодня кав'ярня
Джерело: Сьогодні
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