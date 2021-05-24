Ретроградний Меркурій 29 травня: які знаки зодіаку відчують його вплив найбільше

Скоро нас також чекає місячне затемнення – коли супутник потрапляє в тінь, яку Земля відкидає від Сонця.

Ретроградний Меркурій 29 травня 2021 Фото: Depositphotos

Через кілька днів – 29 травня, Меркурій стане ретроградним вже вдруге за рік. Найближча до Сонця планета Сонячної системи, як запевняють астрологи, знову може впливати на життя людей. Більш того, ефект можна відчути вже за тиждень до початку, тобто з сьогоднішнього дня. Ретроградний Меркурій, як і інші планети, це оптична ілюзія. Людині здається, що вони сповільнюються і починають рухатися назад, хоча насправді – рух не змінюється. Завершиться ретроградний Меркурій 23 червня. А наступний розпочнеться 27 вересня.

Ведуча програми "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлія Галушка поспілкувалася з астрологом Тетяною Ладіною і з'ясувала, який вплив ретроградний Меркурій матиме на людей.

Ведуча Юлія Галушка Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У будь-який період – місячне затемнення, ретроградність планет і Меркурія зокрема, коридор затемнень – людина сама несе відповідальність за своє життя і свої вчинки. Астролог пояснює, що всі ці явища впливають на рішення, вчинки, на здоров'я людини, на його плани, ділові аспекти, але не варто забувати, що ми самі відповідальні за будь-які свої рішення.

Тому, щоб не відбувалося в житті з 29 травня по 23 червня в період ретроградного Меркурія, люди коригують самі.

Яким знакам зодіаку потрібно бути акуратними в ретроградний Меркурій

Астролог каже, що є 4 знака зодіаку, яким потрібно бути більш уважними під час ретроградного Меркурія: Близнюки, Стрільці, Діви, Риби.

Їм особливо уважними потрібно бути в спілкуванні з іншими людьми, під час прийняття рішень, важливо бути більш об'єктивними і стриманими. Важливо також уникати підвищеної емоційності та нестабільності.

Цікаво, що через три дні нас чекає також місячне затемнення – коли супутник потрапляє в тінь, яку Земля відкидає від сонця. Але місяць при цьому не стає темним, тому що червоні промені сонячного спектра долають тінь.

Як відбувається місячне затемнення – дивіться детальніше в сюжеті.

Раніше ми писали про ретроградний Сатурн у Козерозі та його вплив на людей.

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