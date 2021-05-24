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Ретроградный Меркурий 29 мая: какие знаки зодиака ощутят его влияние больше всего

Сегодня, 18:49

Скоро нас также ожидает лунное затмение – когда спутник попадает в тень, которую Земля отбрасывает от Солнца.

Ретроградный Меркурий 29 мая 2021
Ретроградный Меркурий 29 мая 2021
Фото: Depositphotos

Через несколько дней – 29 мая, Меркурий станет ретроградным уже второй раз за год. Ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы, как уверяют астрологи, снова может влиять на жизнь людей. Более того, эффект можно почувствовать уже за неделю до начала, то есть с сегодняшнего дня. Ретроградный Меркурий, как и другие планеты, это оптическая иллюзия. Человеку кажется, что они замедляются и начинают двигаться назад, хотя на самом деле – движение не меняется. Завершится ретроградный Меркурий 23 июня. А следующий начнется 27 сентября.

Ведущая программы "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка пообщалась с астрологом Татьяной Ладиной и выяснила, какое влияние ретроградный Меркурий окажет на людей.

Ведущая Юлия Галушка
Ведущая Юлия Галушка
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В любой период – лунное затмение, ретроградность планет и Меркурия в частности, коридор затмений – человек сам несет ответственность за свою жизнь и свои поступки. Астролог поясняет, что все эти явления влияют на решения, поступки, на здоровье человека, на его планы, деловые аспекты, но не стоит забывать, что мы сами ответственные за любые свои решения.

Поэтому, чтобы не происходило в жизни с 29 мая по 23 июня в период ретроградного Меркурия, люди корректируют сами.

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Каким знакам зодиака нужно быть аккуратными в ретроградный Меркурий

Астролог говорит, что есть 4 знака зодиака, которым нужно быть более внимательными во время ретроградного Меркурия: Близнецы, Стрельцы, Девы, Рыбы.

Им особенно внимательными нужно быть в общении с другими людьми, во время принятия решений, важно быть более объективными и сдержанными. Важно избегать повышенной эмоциональности и нестабильности.

Интересно, что через три дня нас ожидает также лунное затмение – когда спутник попадает в тень, которую Земля отбрасывает от Солнца. Но Луна при этом не становится темной, потому что красные лучи солнечного спектра преодолевают тень.

Как происходит лунное затмение – смотрите детальнее в сюжете.

Ранее мы писали про ретроградный Сатурн в Козероге и его влиянии на людей.

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Источник: Сегодня
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