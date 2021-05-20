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Ретроградний Сатурн-2021: особливості та головні заборони

Сьогодні, 19:09

Сатурн у травні почне свій зворотний хід: складностей зазнають політики і юристи

Ретроградний Сатурн - період працьовитості і порядку
Ретроградний Сатурн - період працьовитості і порядку
Фото: Pixabay

Періодично планети Сонячної системи демонструють жителям Землі свій зворотний хід – так званий ретроградний рух. На черзі – планета Сатурн, яка "піде назад" з 23 травня.

Як вплине поведінка Сатурна на людей, як правильно поводитися в цей період, що можна, а що категорично не можна робити, читайте в нашій статті.

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Що таке ретроградність

Насправді планети продовжують переміщатися навколо Сонця по своїх орбітах у суворо встановленому природою порядку, в якому століттями нічого не змінюється. Але умовному спостерігачеві із Землі здається, що, дійшовши до максимально далекої точки, вони починають рух назад. Саме цей ефект і називається ретроградністю планет, або ретроградним рухом.

Ретроградний Сатурн-2021: точні дати

Ретроградний хід Сатурна в 2021 році відбуватиметься в період з 23 травня по 11 жовтня, протягом приблизно 4,5 місяців. Потім планета знову стане директною і продовжить хід у звичайному напрямку.

Особливості періоду ретроградності Сатурна

Відповідно до думки астрологів, шоста планета Сонячної системи відповідає за порядок, працьовитість, силу волі, подолання труднощів. А ще під керівництвом Сатурна знаходиться управління совістю, владою і часом. Тож у період його зворотного руху всі ці сфери будуть ослаблені або зведені нанівець.

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Ретроградний Сатурн, перш за все, принесе труднощі в роботу юристів, викладачів, політиків. Можна очікувати, що в цей час багато змін відбудеться в соціальному та політичному житті.

Сатурн не сприймає порожніх обіцянок. Так що успіх в цей період чекає лише на тих, хто буде менше базікати, а більше працювати і йти напролом до своєї мети.

Зате це хороший період для благодійних акцій і організації будь-якого виду допомоги нужденним.

Що не можна робити під час ретроградного Сатурна

  • вкрай небажано вступати в дискусії і суперечки;
  • не можна сваритися, особливо зі старшими за віком або посадою;
  • під забороною будь-яка незаконна діяльність;
  • не варто починати нові справи;
  • недоцільно даремно витрачати гроші і оформляти кредити;
  • у жодному разі не можна здійснювати безрозсудні вчинки.

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