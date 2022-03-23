Психолог Алла Клименко проведе безкоштовний 10-денний онлайн-тренінг – як туди потрапити

Сьогодні, коли в Україні війна, кожен має займатися своєю справою, а отже, тил повинен працювати на фронт: піднімати економіку, допомагати тим, хто потребує і берегти те, що маємо. Щоб це виходило краще, раніше в Україні стартував проєкт безкоштовної психологічної допомоги для дітей та дорослих. А тепер і психолог із 12-річним стажем Алла Клименко зі своєю командою Upgrade Is Great запустили 10-денну програму Resilience.

Цей челлендж безкоштовний для всіх українців, які зараз переживають найважчі дні у своєму житті. З його допомогою кожен зможе відчути підтримку, опору та впевненість у завтрашньому дні.

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Щодня ввечері під час прямих ефірів у Telegram-каналі Алла розповідатиме про те, як знайти свою внутрішню силу, відновлюватися після важких ситуацій, вставати та йти далі.

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