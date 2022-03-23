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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Психолог Алла Клименко проведе безкоштовний 10-денний онлайн-тренінг – як туди потрапити

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23 березня, 13:50
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В умовах війни це саме те, що потрібно багатьом для відновлення психологічного балансу після важких ситуацій
Психолог Алла Клименко проведе безкоштовний 10-денний онлайн-тренінг
Психолог Алла Клименко проведе безкоштовний 10-денний онлайн-тренінг / Фото: instagram.com/allaklymenko/

Сьогодні, коли в Україні війна, кожен має займатися своєю справою, а отже, тил повинен працювати на фронт: піднімати економіку, допомагати тим, хто потребує і берегти те, що маємо. Щоб це виходило краще, раніше в Україні стартував проєкт безкоштовної психологічної допомоги для дітей та дорослих. А тепер і психолог із 12-річним стажем Алла Клименко зі своєю командою Upgrade Is Great запустили 10-денну програму Resilience.

Цей челлендж безкоштовний для всіх українців, які зараз переживають найважчі дні у своєму житті. З його допомогою кожен зможе відчути підтримку, опору та впевненість у завтрашньому дні.

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Щодня ввечері під час прямих ефірів у Telegram-каналі Алла розповідатиме про те, як знайти свою внутрішню силу, відновлюватися після важких ситуацій, вставати та йти далі.

Нагадаємо, чому ненавидіти росіян – нормально. Думка психотерапевта.

Також читайте, як зрозуміти, що у дитини психологічна травма – ознаки, поради та контакти психологів.

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