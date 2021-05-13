Премія HR PRO AWARDS 2 021: хто і як буде обирати кращих HR-фахівців

Влітку 50 членів журі будуть аналізувати анкети учасників і виберуть фіналістів. Суперфіналістів назвуть восени

Катерина Ковалевська - голова наглядової ради асоціації HR PRO і продюсер премії HR PRO AWARDS Фото: hrproawards.com.ua

В Україні вперше пройде премія HR PRO AWARDS 2021, де оберуть кращих представників професії HR і відзначать їх особисті та командні досягнення. Крім персональних номінацій, будуть висунуті і проекти – рекрутинг, HR-аналітика, навчання і розвиток. Як формується журі премії, як будуть оцінювати учасників і чим важлива ця премія – розповіла в програмі "Ранок Чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" голова наглядової ради асоціації HR PRO і продюсер премії HR PRO AWARDS Катерина Ковалевська.

Як буде проходити відбір учасників премії

Влітку 50 членів журі проаналізують анкети учасників і назвуть фіналістів, які нададуть відеопрезентації своїх проектів. А вже восени журі визначиться з суперфіналістами.

Сама ж церемонія нагородження переможців HR PRO AWARDS 2021 відбудеться в листопаді.

Як формується комісія журі і як вони оцінюють HR

Комісія складається з двох частин: одна частина – самі HR, у яких є міжнародна освіта і досвід, а друга частина – зовнішні провайдери-експерти.

У премії є різні номінації, наприклад такі, які орієнтовані на людей – HR року або СЕО-керівник, а є такі, які орієнтовані на проекти – практики, які проводяться в компанії для вирішення конкретних завдань. Наприклад, компанії потрібно набрати 150 людей – як зробити це швидко і ефективно, з мінімальною вартістю, де шукати цих людей.

Серед головних критеріїв роботи HR, за якими будуть оцінюватися учасники, зростання заробітної плати, плинність кадрів або навпаки – люди залишаються довго працювати і вчаться всередині компанії.

"Оцінювання учасників – це завжди багатофакторний підхід: з одного боку успішність бізнесу, а з іншого – конкретні практики, які роблять співробітників щасливими", – пояснює Катерина Ковалевська.

Чим важлива премія HR PRO AWARDS

Професії HR не так багато років – в Україні це історія в 20 років. Бізнесу важливо розуміти, що добре і що погано, як правильно чинити і як погано.

"Такі проекти допомагають зрозуміти управлінцям, чи все гаразд у бізнесі, чи все правильно розвивається. Це важливо як для бізнес-середовища, так і для майбутніх молодих професіоналів. Дуже важливо мати такі професійні орієнтири", – впевнена Катерина Ковалевська.

За її словами, всім людям потрібно визнання. Особливо після такого складного року, як 2020-й, коли людей потрібно було виводити на удальонку і дуже уважно поставитися до всіх питань, пов'язаних зі здоров'ям і підтримкою людей в час кризи.

Раніше ми розповідали про 5 речах, за які не потрібно вибачатися.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися