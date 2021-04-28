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5 речей, за які не потрібно вибачатися

Сьогодні, 17:00

Сміливо відстоюйте свою точку зору і не вибачайтеся за те, що ви відчуваєте, переживаєте або за життя для себе

Стосунки з оточуючими не завжди гладкі – суперечки, сварки і просто відстоювання своєї думки має місце в будь-яких стосунках. В результаті люди вибачаються за некоректні слова або вчинки. Але чи завжди вибачення доречні і правильні? Ми дізналися у психолога Сергія Устименко, за які 5 речей ніколи не потрібно вибачатися.

1. За те, що робить вас щасливим

Якщо для вас сенс життя в тому, щоб бути щасливою людиною, тоді не потрібно вибачатися за те, що робить вас таким.

Виняток: якщо ви, наприклад, зрадили свого партнера (чоловікові, дружині або людині, з якою у стосунках), він про це дізнався і ви розумієте, що зробили йому боляче – є сенс сказати про свої жалі про біль, який заподіяв ваш вчинок. Якщо ви, звичайно, відчуваєте цей жаль. Адже саме ви порушили соціальну домовленість про вірність у стосунках (навіть якщо домовленість не була озвучена).

2. За ваші почуття, емоції і дії

Ваші почуття, емоції і дії є природним наслідком вашого сприйняття і переконань – чи є сенс вибачатися за те, що є частиною закону причинно-наслідкового зв'язку?

Виняток: наприклад, якщо ваші емоції, почуття або дії доставляють сильний дискомфорт іншій людині – можна озвучити співчуття з цього приводу.

Але якщо таке відбувається періодично, можливо, є сенс це змінити: поміняти ваше сприйняття, яке викликає емоції і почуття, змінити сприйняття іншої людини ваших емоцій і вчинків або знайти спосіб виключити дискомфорт.

3. За життєві "помилки"

Життєві "помилки" не є чимось негативним, а навпаки – це природна річ, якщо людина розвивається.

У природі немає такої речі як "помилка", ми називаємо цим словом результат, який відрізняється від очікуваного.

Наприклад, ми змінили роботу і думали, що це зробить нас щасливими, але цього не сталося, адже нова робота не відповідає нашим бажанням. Тепер ми можемо запитати себе, чого нам не вистачає і як ми можемо це створити в своєму житті або можемо зрозуміти, що справа була не в роботі, а, наприклад, в тому, як ми ставимося до того, що маємо і так далі.

Тому те, що більшість людей називає помилкою, насправді є досвідом, завдяки якому ми краще пізнаємо себе і світ. Не роблять помилок лише люди, які стоять на місці, тому наявність помилок – показник розвитку.

4. За життя для себе

Це ваше життя і ваше право прожити його так, як вам хочеться. Але пам'ятайте також, що той, хто враховує тільки себе може залишитися сам. Важливо не забувати про почуття важливих для вас людей, але правильно розставляти пріоритети, адже це ваше життя.

5. За правду

Немає необхідності кимось здаватися або брехати комусь, щоб зробити йому приємно. Зазвичай більше значення має не те, що ви говорите, а те, як ви це говорите – намагайтеся бути чесними з іншими людьми, але робіть це в прийнятній формі.

Тим часом ми з'ясували три способи перестати прокрастинувати і почати все встигати.

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стосунки психологія
Джерело: Сьогодні
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