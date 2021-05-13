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Премия HR PRO AWARDS 2021: кто и как будет выбирать лучших HR-специалистов

Сегодня, 13:29

Летом 50 членов жюри будут анализировать анкеты участников и выберут финалистов. Суперфиналистов назовут осенью

Екатерина Ковалевская - глава наблюдательного совета ассоциации HR PRO и продюсер премии HR PRO AWARDS
Екатерина Ковалевская - глава наблюдательного совета ассоциации HR PRO и продюсер премии HR PRO AWARDS
Фото: hrproawards.com.ua

В Украине впервые пройдет премия HR PRO AWARDS 2021, где выберут лучших представителей профессии HR и отметят их личные и командные достижения. Кроме персональных номинаций, будут выдвинуты и проекты – рекрутинг, HR-аналитика, обучение и развитие. Как формируется жюри премии, как будут оценивать участников и чем важна эта премия — рассказала в программе "Ранок Чемпіонів" на телеканале "Украина 24" председатель наблюдательного совета ассоциации HR PRO и продюсер премии HR PRO AWARDS Екатерина Ковалевская.

Как будет проходить отбор участников премии

Летом 50 членов жюри проанализируют анкеты участников и назовут финалистов, которые предоставят видеопрезентации своих проектов. А уже осенью жюри определиться с суперфиналистами.

Сама же церемония награждения победителей HR PRO AWARDS 2021 состоится в ноябре.

Как формируется комиссия жюри и как они оценивают HR

Комиссия состоит из двух частей: одна часть – сами HR, у которых есть международное образование и опыт, а вторая часть – внешние провайдеры-эксперты.

В премии есть разные номинации, например такие, которые ориентированы на людей – HR года или СЕО-руководитель, а есть такие, которые ориентированы на проекты – практики, которые проводятся в компании для решения конкретных задач. Например, компании нужно набрать 150 человек – как сделать это быстро и эффективно, с минимальной стоимостью, где искать этих людей.

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Среди главных критериев работы HR, по которым будут оцениваться участники, рост заработной платы, текучесть кадров или наоборот – люди остаются долго работать и учатся внутри компании.

"Оценивание участников – это всегда многофакторный подход: с одной стороны успешность бизнеса, а с другой – конкретные практики, которые делают сотрудников счастливыми", – поясняет Екатерина Ковалевская.

Чем важна премия HR PRO AWARDS

Профессии HR не так много лет – в Украине это история в 20 лет. Бизнесу важно понимать, что хорошо и что плохо, как правильно поступать и как плохо.

"Такие проекты помогают понять управленцам, все ли хорошо в бизнесе, все ли правильно развивается. Это важно как для бизнес-среды, так и для будущих молодых профессионалов. Очень важно иметь такие профессиональные ориентиры", – уверена Екатерина Ковалевская.

По ее словам, всем людям нужно признание. Особенно после такого сложного года, как 2020-й, когда людей нужно было выводить на удаленку и очень внимательно отнестись ко всем вопросам, связанным со здоровьем и поддержанием людей в кризис.

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Источники: Сегодня , hrproawards.com.ua
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