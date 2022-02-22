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Що робити при вторгненні: в Україні запустили Telegram-бот на випадок надзвичайної ситуації

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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22 лютого, 17:27
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Головне завдання інформаційної платформи – допомогти кожному розібратися за пунктами, як діяти у разі небезпеки
В Україні запустили Telegram-бот для підготовки у разі НС
В Україні запустили Telegram-бот для підготовки у разі НС / Фото: pixabay.com

Щоб українці могли не лише сміятися окупанту в обличчя, але й знали, що робити у разі надзвичайної ситуації, у країні запустили Telegram-бот "Готовий до всього", який допоможе підготуватися до НС та розповість, як діяти.

Для українців запустили бот із рекомендаціями на випадок НС. У ньому зібрана інформація про підготовку до небезпеки та поради, як поводитися в таких випадках.

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В Україні запустили Telegram-бот для підготовки у разі НС
В Україні запустили Telegram-бот для підготовки у разі НС / Фото: скріншот

У головному меню є такі розділи:

  • Як вижити громадянським під час війни – загальна стратегія дій;
  • "Йду захищати країну" – що робити, якщо ви плануєте брати участь в обороні;
  • Небезпечні ситуації – про значення сигналів, які ми можемо почути, наприклад, сирен та гучномовців;
  • Інформаційна безпека – про те, де шукати коректну інформацію;
  • Що підготувати та купити – як підготувати будинок, скласти рюкзак безпеки, аптечку та як подбати про домашніх тварин;
  • Джерела інформації робота.

Чому не варто на нього розраховувати

Як би все це не було чудово, треба пам'ятати про те, що Telegram – це кросплатформова система миттєвого обміну повідомленнями, авторами якої є Микола Дуров і Павло Дуров. Тому, у разі вторгнення або кібератаки, недобросовісний сусід, швидше за все, насамперед перекриє їй "повітря". А якщо ні, то навряд чи спілкування в ній можна вважати безпечним.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні з'явився перший онлайн-театр. Як і де дивитись постановки.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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